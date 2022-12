Une collecte de sang “ pour finir l’année en beauté ”

Tahiti, le 7 décembre 2022 - L’association des Donneurs de Sang de Polynésie organise sa collecte de Noël jeudi, en collaboration avec le Centre de Transfusion Sanguine (CTS). Les locaux de la mairie de Papeete accueilleront les donateurs de 8 heures à 12 heures. “La Polynésie est totalement indépendante, elle gère et approvisionne son stock de sang elle-même”, rappelle Julien Broult, chef de service centre de transfusion sanguine.



La collecte aura lieu de 8 heures à 12 heures au sein de la mairie de Papeete. Les membres de l’association Donneurs de sang de Polynésie et l’équipe de Centre de transfusion sanguine (CTS) espèrent recueillir un peu plus de 50 poches de sang à l’occasion de leur traditionnelle collecte de Noël. “On est motivé pour finir l’année en beauté”, s’exclame le docteur Julien Broult.

Même si les fêtes de fin d’année sont souvent synonymes d’excès, avec leur lot d’accidents, “il n’y a pas de période où on a plus besoin de sang que les autres. Les besoins sont globalement toujours les mêmes”, développe le médecin. Chaque année, c’est plus de 6 500 produits sanguins qui sont générés par le CTS.

Flux tendu “On n'a jamais manqué de sang mais ce n'est pas facile tous les jours. On fonctionne en flux tendu”, rappelle Julien Broult. En fonction de la demande, les poches sont dispatchées à travers les différents atolls et îles de Polynésie : “On envoie le sang aux hôpitaux qui ont les outils de conservations nécessaires, comme aux Marquises à Raiatea et Moorea”, déroule le professeur. À compter de 42 jours après mise en conservation, le sang n’est plus utilisable. “Mes poches ne dépassent pas les 15 jours, on a tellement de demandes que les stocks se vident rapidement.”



Entre 2020 et 2022, la demande en globule a augmenté de 3 %. “Pendant la période Covid, on a atteint un plateau de consommation. Aujourd’hui, on ne constate pas d’effet rebond, mais la demande grimpe progressivement. La population vieillit, et maintenant on prend en charge des pathologies qu’on ne pouvait pas soigner avant en Polynésie”, explique Valérie Ségalin, médecin de collecte au CTS. “Je n'ai pas de congé, pas de vacances, on navigue à la voile. S'il y a une tempête, il faut être capable de tirer les cordes pour ne pas couler”, s’amuse Julien Broult.

Manque de bénévoles Depuis maintenant plus de quatre ans, l’association des Donneurs de Sang de Polynésie épaule le centre de transfusion pour des opérations de collecte. “Notre but est de soutenir le CTS. On s’occupe de tout le niveau relationnel et sur les sites de collecte. On rassure les gens et on apporte des goodies pour récompenser les donateurs par exemple. Toute la partie communication des événements est aussi de notre ressort”, explique Philipe Luans, directeur de l’organisme. Plusieurs formations de sensibilisations sont données dans différents secteurs par Philipe et son équipe. “On intervient dans les collectivités, établissements scolaires et hôtels.”



L’équipe est composée de moins d’une dizaine de bénévoles. “On aimerait trouver des personnes qui pourraient travailler pleinement au côté de l'association. Plus les gens seront impliqués avec nous, plus on sauvera des vies”, insiste le directeur.

Rédigé par Guillaume Marchal le Mercredi 7 Décembre 2022 à 17:30