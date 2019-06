Une collecte de livres pour financer du matériel pour des élèves malentendants

PAPEETE, le 3 juin 2019. Le Lion's club de Papeete organise une collecte de livres pour soutenir les enfants malentendants du fenua. Les recettes issues de cette action permettront le financement de tout l’équipement et l’entretien de matériel auditif itinérant sur la presqu’ile, pour une classe de 12 enfants malentendants, avec pour attache l’école primaire de Toerefau à Toahotu.







Le Lion's club de Papeete organise une collecte de livres en bon état afin de leur donner une seconde vie. La collecte a démarré samedi et se terminera le 31 août. Les livres collectés seront ensuite mis en vente lors d’une journée récréative qui se déroulera lors du dernier trimestre 2019.



Les livres seront vendus au poids ou à la collection et à un prix modique car le Lion's Club souhaite également au travers de ce projet, donner ou redonner le goût de la lecture, prioritairement au jeune public, mais également aux moins jeunes. Pour toucher et attirer plus de public lors de la journée récréative de vente, des animations autour du livre seront mises en place.



Le projet a été élaboré avec la Direction de l’éducation et des enseignements, avec qui le Lion's Club de Papeete a défini les besoins et le matériel auditif nécessaire aux enfants.

Les recettes issues de cette action permettront le financement de tout l’équipement et l’entretien de matériel auditif itinérant sur la presqu’ile, pour une classe de 12 enfants malentendants, avec pour attache l’école primaire de Toerefau à Toahotu (Taiarapu Ouest). Le coût du projet d’équipement est estimé à 1,5 million de Fcfp.