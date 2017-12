Une classe d'arts graphiques au Conservatoire de Polynésie française

PAPEETE, le 18 décembre 2017 - À partir de janvier, une nouvelle classe s'ouvre au Conservatoire de Polynésie française. Il s'agit, pour les élèves, de découvrir les bases des logiciels permettant de créer ses propres visuels, des illustrations numériques, des photomontages. Il sera question de retouche d'images et d'étude de la vectorisation. Le professeur, John, est lui-même un artiste qui utilise ces logiciels et techniques. Il est mieux connu sous le pseudo HTJ.



La nouvelle formation du Conservatoire de Polynésie française (CAPF) va démarrer début janvier. Elle durera 6 mois pour cette première session. Deux groupes de douze élèves seront suivis par John, connu sous son pseudo d'artiste HTJ. " C'est un début, on verra ensuite comment ça se passe, on va voir ", indique le professeur.



Cette formation s'adresse à tous à partir de 15 ans. À ceux qui s'intéresse aux arts graphiques après les arts plastiques. " Par exemple, un élève peint une toile, il veut ensuite la retoucher. Il la prend en photo et doit savoir maîtriser un logiciel de retouche photos pour pouvoir faire évoluer l'image. Ensuite, il peut faire imprimer sa toile sur un support quelconque ", illustre HTJ. Les supports peuvent être très variés: tee-shirt, affiche, calebasse, briquet, autocollant…



Les deux logiciels présentés au cours de la formation sont Photoshop et Illustrator. " Deux logiciels qui ne permettent pas de faire la même chose. Nous verrons quels sont leurs caractéristiques sans entrer dans les détails car pour les maîtriser il faudrait des heures et cela n'est pas tout à fait le sujet de la formation. "



L'idée est " de rentrer dans la chaîne graphique, de la base à savoir comment monter un fichier, jusqu'à la finalisation du fichier à présenter à un imprimeur ".



La formation permettra d'alterner des moments de théorie et de pratique. " On fabriquera des objets ", confirme HTJ. Les élèves, douze par groupe, pourront travailler sur ordinateur. " Ils seront deux par poste, maximum et devront manipuler les logiciels car c'est le seul moyen d'apprendre ." Ils seront installés sur la mezzanine de l'espace arts plastiques du conservatoire.



" C'est en fait une suite logique et attendue, par le professeur d'arts plastiques et un certain nombre d'élèves. " Des membres d'association et particuliers qui veulent créer leur marque sont demandeurs.