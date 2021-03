Une centaine de personnes vaccinées à Rangiroa

Rangiroa, le 18 mars 2021 - À ce jour, Rangiroa ne compte plus aucun nouveau cas de Covid-19, grâce aux efforts de la population. Depuis la semaine dernière, l’atoll a lancé sa campagne de vaccination dans les communes de Tiputa et Avatoru. Sur les 250 volontaires inscrits, une centaine a déjà reçu la première injection.



Rangiroa ne compte plus de cas actif, rappelons que depuis le début de l’année, deux cas avaient été détectés en janvier, puis un cas de variant anglais avait été enregistré en février. Afin de protéger les personnes à risques et la population contre la propagation du virus, la campagne de vaccination a débuté depuis le 9 mars dans les centres médicaux de Avatoru et de Tiputa.



L’atoll est directement passé en phase 4 de la campagne, en ouvrant le vaccin à toutes les personnes de plus de 18 ans.

Sur 250 volontaires inscrits, plus d’une centaine a reçu la première dose de vaccin. Aucun d’entre eux n’a présenté d’effets indésirables à ce jour comme l’explique Stéphane Mellado, infirmier au centre médical de Avatoru : “Sur la première semaine, nous avons priorisé les personnes de plus de 60 ans et cette semaine encore nous avons continué avec les professions sensibles telles que la gendarmerie, les professeurs, infirmiers du collège, le personnel de la commune etc. Nous avons 250 personnes inscrites (entre Avatoru et Tipuata) sur la liste, avec 60 vaccinations par semaine, on atteindra 120 d’ici ce fin de semaine pour cette première injection.” Selon l'infirmier, la liste de volontaires va s’allonger : “Comme toujours, on verra dans les prochaines semaines arriver plus de personnes qui vont s’inscrire, elles vont laisser passer un peu les premiers pour voir comment ça va se passer. Ils se sont rendu compte que ça se passe très bien. Sur le nombre de personnes vaccinées, aucune ne présente d'effets indésirables.”



A Tiputa, jeudi 18 mars dès 7 heures, les premiers patients se présentaient en consultation, 18 étaient attendus pour recevoir leur première dose. C’est le cas de Jean Tchou Fouc, 65 ans : “Il faut se faire vacciner, je comprends que d’autres personnes hésitent encore, avec tout ce qu'on entend sur les autres vaccins dans le monde. Pour ma part, je suis content de la décision de me porter volontaire, afin de me protéger et protéger ma population contre ce virus.”



La commune de Rangiroa a reprécisé qu’il s’agit d’un acte volontaire, non imposé et a rappelé le fait que plus les vaccinés seront nombreux, plus la population sera protégée.