Une campagne "juin vert" contre le cancer du col de l'utérus

Tahiti, le 13 juin 2022 – Une campagne de dépistage du cancer du col de l'utérus, sixième cancer le plus fréquent et meurtrier chez la femme et qui touche 15 nouvelles Polynésiennes chaque année, baptisée "Juin vert" va être déployée au fenua jusqu'au 2 juillet prochain.



Alors que le nouvel Institut du Cancer de Polynésie française a repris depuis le 1er janvier 2022 la mission de dépistage des cancers de la direction de la santé, une campagne baptisée "juin vert" contre le cancer du col de l'utérus est mise en place cette année à l'instar "d'octobre rose" contre le cancer du sein.



Le cancer du col de l'utérus est causé par des virus appelés "papillomavirus humains" ou HPV. Très fréquents, ces virus se transmettent lors de rapports sexuels, avec ou sans pénétration. Le préservatif n'est pas efficace à 100% pour s'en protéger. 80% des femmes le rencontrera au cours de sa vie. Heureusement, dans la plupart des cas, le patient guérira spontanément sans même savoir qu'il a été infecté. Mais dans 10% des cas, cette infection va persister et pourra se transformer en cancer après plusieurs années. Le dépistage par frottis est le seul moyen de détecter ces cellules anormales à temps. Il permet de repérer le plus tôt possible d'éventuelles lésions bénignes au niveau du col de l'utérus qui pourraient se transformer en cancer. Ces lésions seront alors surveillées ou traitées, prévenant ainsi l'apparition du cancer.



Dépister à temps



Grâce au dépistage, le cancer du col de l'utérus peut ainsi être évité. Et si un cancer du col est découvert précocement, sa prise en charge en sera facilitée et les chances de guérison seront augmentées. En Polynésie, le cancer du col de l'utérus est le sixième cancer le plus fréquent et le plus meurtrier chez la femme. Il peut toucher les femmes de tout âge mais il concerne néanmoins beaucoup les jeunes femmes. Un tiers des Polynésiennes touchées ont moins de 50 ans au moment du diagnostic du cancer du col de l'utérus. Et chaque année, on diagnostique 15 nouveaux cas malgré la mise en place du dépistage par frottis pris en charge à 100% tous les 3 ans dès l'âge de 25 ans jusqu'à 64 ans révolu.



Plusieurs opérations de sensibilisations sont menées ce mois-ci. Une journée "tous en vert" le 24 juin relayée sur les réseaux sociaux, un Tik Tok challenge en publiant un message de soutien aux patientes atteintes de la maladie sous le #MatieTahiti, plusieurs sessions d'interventions dans les établissements publics et privés sur demande des collège ou lycées et une journée de sensibilisation qui se déroulera quant à elle le 2 juillet prochain de 9 à 16 heures dans les jardins de l'assemblée.