Une cagnotte pour les Rapa Nui bloqués au fenua

Des Pascuans sont bloqués au fenua depuis le début de l'épidémie du Covid-19, et n'ont aucune visibilité d'un retour chez eux. Ils ont mis en place une cagnotte sur le site Leetchi, et proposent trois solutions pour un retour sur leur île. L'affrètement d'un avion pour un montant de plus de 14 millions de Fcfp, l'achat de billets d’avion pour plus de 4 millions de Fcfp ou encore l’affrètement d’un bateau, dont le devis est actuellement en cours. La première solution est pour eux la "plus saine mais la plus onéreuse" et permettrait aussi de rapatrier les Tahitiens bloqués à Rapa Nui.Parmi ces 25 Pascuans, certains sont venus au fenua pour des raisons médicales, professionnelles ou familiales. Contactée, la référente du groupe, Kissy Ika Chavez Baude affirme qu'ils ont commencé à travailler sur leur retour dès le mois de mai, à la sortie du confinement. Ils ont effectivement eu un premier devis pour le navire Tahiti Nui à hauteur de 50 millions de Fcfp, et pour d'autres navires pour 4 millions. "Mais ce n'est pas tout le groupe qui pouvait rentrer. Il aurait fallu prendre trois bateaux et cela nous revenait plus cher que l'avion". Kissy affirme que l'affrètement d'un avion est effectivement onéreux mais assure que "si on atteint les 4 millions Fcfp dans un mois pour pouvoir partir aux États-Unis, c'est l'option qu'on prendra. Et si on ne l'atteint pas, on pourra au moins payer des billets pour qu'une partie rentre".