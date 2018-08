Une cagnotte en ligne pour sauver Radio Marquises

en association avec Radio Te Oko Nui, la radio catholique

les subventions des communes ont diminué

Il y a un mois, ils ont fait une saisie sur notre compte bancaire et on se retrouve vraiment à 0. On ne sait pas si, à la fin du mois, on pourra payer notre facture d'électricité, notre facture de téléphone, notre animatrice, ou si on va devoir fermer complètement la radio

et on leur doit encore près de 2 millions de francs

Si vraiment, on n'a pas d'autres subventions qui tombent cette année et de dons pour nous aider, on sera obligé de fermer.

J'ai bon espoir que les communes marquisiennes et la Codim nous donnent un coup de pouce

Les marquisiens sont vraiment attachés à cette radio parce que c'est la seule radio libre qui existe depuis si longtemps. Elle permet à tous de s'exprimer et d'avoir des informations très locales. C'est une radio qui est très proche de la population

(*) TDF se charge de la diffusion des ondes des radios et télévisions en Polynésie.

Les membres de l'association Radio Marquises ne veulent pas perdre espoir. Malgré la situation dans laquelle, ils se trouvent, ils ne veulent rien lâcher.À l'origine de cette déchéance, des dettes envers Télédiffusion de France (TDF)* qui n'ont pas été honorées. La facture s'élève à plus de 4 millions de francs, une somme qui s'est accumulée d'année en année. Et face au coût élevé de la prestation, les membres de l'association ont décidé, il y a trois ans, d'acheter leurs propres émetteurs, "", explique Marie-Pierre Linan, présidente de l'association Radio Marquises.Oui mais voilà, cette échappatoire n'a jamais effacé le fond du problème. Et comme si cela ne suffisait pas, "", indique la présidente de l'association.Fatiguée de ne voir aucun versement arriver, la direction de TDF a porté cette affaire devant le tribunal. "", s'inquiète Marie-Pierre Linan.Ce sont donc 3 millions de francs qui ont été saisis par TDF, "".La présidente de l'association sait pertinemment que si les communes acceptent de subventionner la radio, eh bien, les fonds tarderont à arriver. D'où la nécessité pour elle et son équipe de lancer un appel aux dons en ligne. "La présidente de Radio Marquises se tournera également vers la Communauté des Îles Marquises (Codim). "", souligne-t-elle.Et de poursuivre : "".Si vous souhaitez apporter votre aide à Radio Marquises, cliquez ici Pour fonctionner, Radio Marquises a besoin de 3 à 4 millions de francs par an. Cette radio associative a été créée en 1994 par Alain Barbe, un habitant des Marquises et Lucien Kimitete, le regretté tāvana de Nuku Hiva.