Une bonne répétition avant les Salomon pour le triathlon tahitien

Tahiti, le 15 octobre 2023 - À un mois de l'ouverture des Jeux du Pacifique aux îles Salomon, les championnats de Polynésie de triathlon, organisés dimanche à Aorai Tini Hau, faisaient office de répétition générale. Sur le format particulier du double XS, sans surprise chez les hommes Benjamin Zorgnotti s'est imposé sur les deux manches en devançant Jean-Marc Rimaud et Nainoa Tanetoa. Et du côté des dames, Anais Orus Catalan a devancé d'un rien la championne en titre, Maïdi Susset.



Année de Jeux du Pacifique oblige, les championnats de Polynésie de triathlon, organisés ce dimanche à Aorai Tini Hau, ont eu une saveur particulière. Parce qu'évidemment à un mois de l'ouverture de l'événement aux îles Salomon, ces championnats faisaient office de répétition générale pour les athlètes retenus dans la sélection tahitienne. À savoir Benjamin Zorgnotti, Jean-Marc Rimaud et Nainoa Tanetoa chez les hommes. Et Maïdi Susset et Guenaelle Rauby du côté des dames. Des championnats particuliers aussi parce qu'ils se sont disputés sur un format bien spécifique : celui du double XS, que les triathlètes polynésiens retrouveront à Honiara.

Des sélectionnés bien en jambe Et aux côtés de ses sélectionnés on retrouvait aussi une quarantaine d'autres inscrits pour ces championnats de Polynésie. Au programme donc pour eux un parcours de natation de 300 mètres à réaliser dans la rade de Taaone, avec à suivre une boucle de 9 km à vélo courue entre les rond points de l'hôpital et du Rimap-P avant de conclure sur 2 km de course à pied. Le tout dans des conditions météo assez difficiles avec une grosse chaleur dimanche matin.



Chez les hommes, pas de surprise sur les deux manches du XS. Le patron de la discipline, Benjamin Zorgnotti, a tenu son rang en s'adjugeant la victoire. Un premier XS bouclé en 25'40 et le second plus rapide claqué en 25'00 tout rond. “Ce format en double XS est vraiment particulier”, a concédé celui qui avait décroché trois médailles d'or aux Jeux du Pacifique des Samoa en 2019. “Ça nous fait courir deux petits triathlons et ce sont des efforts particuliers à fournir. Mais là c'était vraiment une bonne répétition avant les Jeux. Et sur ces championnats on a vu que les sélectionnés sont en forme.” Derrière la fusée Zorgnotti, sans surprise aussi, Jean-Marc Rimaud s'est à chaque fois classé deuxième. Et le cadet Nainoa Tanetoa prenait lui la troisième place de la course dimanche.



Chez les dames la course a été plus serrée. La cadette Maïdi Susset a en effet eu fort à faire face au coach fédéral Anais Orus Catalan. Cette dernière s'est imposée sur les deux manches du triathlon XS (en 29'46 et 30'21) mais en devançant à chaque fois de quelques secondes le jeune espoir féminin. “C'est toujours un peu frustrant de terminer deuxième mais Anais a été meilleure que moi aujourd'hui. On essayera de faire mieux la prochaine fois”, a avoué Maïdi Susset à l'issue de la course. Et la prochaine fois ce sera à Honiara où elle espère décrocher un top 5. “Je ne connais pas trop les concurrentes mais j'espère être dans les meilleurs. Un top 5 ce serait bien parce qu'un podium ça sera compliqué cette année mais on vise le plus haut.”



Seul point noir de ces championnats, la blessure a priori à la clavicule pour Guénaelle Rauby, conséquence de sa chute à vélo lors de la première manche. Mais c'est en tout cas une sélection tahitienne de triathlon bien en jambes qui se présentera à Honiara.



Les classements (double XS) Hommes Manche 1 1 Benjamin Zorgnotti 25'40 2 Jean-Marc Rimaud 26'07 3 Nainoa Tanetoa 28'24 4 Pierre Marion 28'33 5 Antoine Estival 28'58 Manche 2 1 Benjamin Zorgnotti 25'00 2 Jean-Marc Rimaud 26'09 3 Nainoa Tanetoa 28'03 4 Antoine Estival 28'58 5 Pierre Marion 29'06 Femmes Manche 1 1 Anais Orus Catalan 29'46 2 Maïdi Susset 29'49 3 Lou Hernandez 32'07 4 Océane Maindron 33'47 5 Carine Soulon 33'59 Manche 2 1 Anais Orus Catalan 30'21 2 Maïdi Susset 30'26 3 Lou Hernandez 32'34 4 Tiffany Laux 34'32 5 Océane Maindron 34'48

Rédigé par Désiré Teivao le Dimanche 15 Octobre 2023 à 14:57 | Lu 333 fois