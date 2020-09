Une bonne rentrée pour Teura Tupaia

Tahiti, le 5 septembre 2020 - Teura Tupaia (20 ans), grand espoir de l'athlétisme polynésien, a lancé samedi son javelot à 71m35 lors de la Coupe de France à Vénissieux, soit la meilleure performance du concours. Le Tahitien s'est par ailleurs classé deuxième en équipe mixte avec son club de l'Entente de Haute Alsace.



Après six mois au frigo, Teura Tupaia a retrouvé la compétition ce samedi à l'occasion de la Coupe de France qui s'est déroulée à Vénissieux (Rhône-Alpes). L'ex-champion de France junior de lancer du javelot (2018), licencié au club Entente de Haute Alsace, a réalisé un jet à 71m35 sur son quatrième essai, en signant au passage la meilleure performance du concours. "Je finis avec 71m35 à un mètres de mon record après six mois compliqué. Je continue ma préparation pour être au top week-end prochain au championnat de France élite", a indiqué le grand espoir de l'athlétisme polynésien sur les réseaux sociaux. Teura Tupaia a déroché par ailleurs la deuxième place en équipe mixte avec son club.



"Je suis satisfait de cette performance, parce qu'il est pratiquement reparti de zéro lorsqu'il a repris les entrainements fin juillet. Il avait pris du poids et avait perdu un peu de motivation à cause du confinement. A ce moment cela faisait près de quatre mois qu'il n'avait plus lancé et j'avais un peu peur. Mais on sait qu'avec Teura sur une compétition tout est possible", s'est réjoui Leo Brinckfield, son coach.



Au talent et avec une condition physique presque retrouvée, Teura Tupaia, qui a intégré le groupe d'entrainement de Jacques Danail, entraineur national du javelot, réalise donc une bonne rentrée et se remet en confiance, avant d'attaquer le week-end prochain les championnats de France élite.