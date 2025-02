Une belle réussite pour la Taaroa Race 2025

Tahiti, le 23 février 2025 - Première course, premier grand succès pour le va’a polynésien avec la 13e édition de la Taaroa Race organisée samedi par le club mythique Tahitian Paddle. Dans le somptueux cadre de Taapuna, tous les rameurs et rameuses de Polynésie s'étaient donné rendez-vous avec l'envie de retrouver l'océan. Une réussite qui annonce une grande saison de va’a.



Il y avait énormément de monde ce samedi matin sur le site de Teporifaaite, à Punaauia, antre du club Tahitian Paddle, pour accueillir la première course de va’a de l'année 2025, la 13e édition de la Taaroa Race. Et c’est le V1 qui était à l’honneur pour ce lancement de la saison, avec toutes les catégories d'âge représentées, même les plus de 60 ans. “Nous avons sept matahiapo qui rament aujourd'hui. Si l'année prochaine ils sont plus de dix, nous leur offrirons un collier de perles”, nous racontait avec la sympathie qui le caractérise le président du club, le célèbre Kiki Dubois. “On est très contents de voir toute la famille du va’a réunie aujourd'hui. Mais notre plus grande satisfaction, c'est le nombre croissant de jeunes qui participent aux courses de va’a. Dans notre club, nous avons de plus en plus de pratiquants dans ces catégories-là et aujourd’hui, nous les voyons sur le lagon, ça fait plaisir. C’est la relève, il faut bien s’en occuper.”



Et ils ont été chouchoutés, car ce sont eux qui ont ouvert le bal de cette grande compétition. Avec plusieurs parcours adaptés à chaque catégorie, la jeune génération a pu s’exprimer pleinement sur le lagon de Taapuna. Ce sont d'abord les benjamins, garçons et filles, qui prenaient le départ pour un parcours de 1 800 mètres. Une demi-heure plus tard, ce sont les minimes qui s’élançaient pour 2 600 mètres. Le départ suivant voyait les cadets, cadettes et open dames prendre le départ ensemble pour le plus grand plaisir de la championne du jour, Iloha Eychenne. “C’était sympa de partir avec les cadettes. Rassembler toutes les filles sur l’eau, c’était une très bonne idée. Et pendant la course, ça nous a permis d’avoir des lièvres. J’espère que tout le monde a pris autant de plaisir que moi.”



En bouclant les six kilomètres en 36 minutes, 41 secondes et 39 centièmes, Iloha Eychenne a fait preuve d’une grande maîtrise et surtout d’un physique très affûté. “Pendant la période sans va’a, je me suis entraînée en kayak. J’ai même fait des courses. Ça m’a permis de me tenir en forme, mais ça m’a beaucoup aidée aussi, car c’est très complémentaire. Je me suis vraiment bien sentie aujourd’hui, je suis contente et je me prépare à une belle saison.” Une année où elle sera sur tous les fronts, puisque la semaine prochaine, elle participera à la deuxième journée des championnats de Polynésie de kayak et dans quinze jours, elle fera la Aloha Aito de Hawaii en va’a.



Victoire chez les hommes de Brice Punuataahitua



Les derniers à prendre le départ étaient les hommes. Sur une distance plus longue de 22 km et un passage à l’océan après avoir laissé le lagon par la passe de Papeete, les juniors, vétérans 40 et 50 et les seniors ont livré une bataille de tous les instants, surfant sur les vagues offertes par le Pacifique. Et à ce jeu-là, c’est Brice Punuataahitua, le rameur de Shell, qui a imposé son rythme dès le début, malgré une belle résistance de tous les concurrents, et notamment Steeve Teihotaata. Brice Punuataahitua a été le premier à franchir la ligne d’arrivée. Une course difficile, car tous les rameurs avaient faim de compétition, et le rythme maintenu durant toute la course a montré que cette année serait une année intense et que toutes les courses proposées au calendrier par la Fédération tahitienne de va’a seraient disputées.



Rendez-vous le 29 mars pour la 19e édition de la Mata Are Va'a Race pour revoir tous ces champions de V1. Avant cela, le championnat polynésien en V6 reprend ses droits le samedi 15 mars.









Rédigé par Manu Rodor le Dimanche 23 Février 2025 à 20:24