

Une base militaire survolée par plusieurs drones dans la Marne

Lille, France | AFP | jeudi 25/09/2025 - Plusieurs drones ont survolé la base militaire de Mourmelon-le-Grand (Marne) dans la nuit de dimanche à lundi, a appris jeudi l'AFP auprès de la délégation militaire départementale (DMD) et de l'armée de terre, confirmant une information du journal local L'Union.



Il s'agissait de petits engins, a précisé la DMD de la Marne, "pas des drones pilotés par des militaires". Cet incident "relève de l'exceptionnel", a encore souligné la DMD.



Conformément à la procédure en cas de survols de drones, il y a eu un "renforcement du dispositif de sécurité mis en place pour faire face à cette situation" et une plainte a été déposée à la gendarmerie, selon la DMD.



Les faits se sont produits dans la nuit de dimanche à lundi, et les drones ont survolé toutes les unités du camp de Mourmelon, qui abrite un détachement du génie, le 501e régiment de chars de combat et un régiment de matériel, a précisé l'armée de terre.



Aucun élément ne permet de penser pour le moment qu'il s'agisse d'une ingérence étrangère, selon la DMD, alors que les aéroports de Copenhague et Oslo ont été temporairement fermés en début de semaine en raison de la présence de drones non identifiés.



D'autres aéroports civils au Danemark, ainsi qu'une base aérienne militaire danoise ont été survolés par des drones dans la nuit de mercredi à jeudi.



Le camp militaire de Mourmelon-le-Grand a notamment accueilli l'an dernier des soldats ukrainiens en formation, dans le cadre de la task force "Champagne".



Depuis cette année cette base accueille aussi un "centre d'entraînement tactique drones" (CETD).

le Jeudi 25 Septembre 2025 à 06:35 | Lu 294 fois





