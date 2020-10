Une antenne de l'office anti-stupéfiant promise à Tahiti

Tahiti, le 5 octobre 2020 - Le ministre de l'Intérieur Gérarld Darmanin a confirmé lundi à Paris au président Edouard Fritch l'installation envisagée au fenua d'une antenne de l'office anti-stupéfiant, l'Ofast.



La délégation conduite par le président Edouard Fritch a été reçue lundi au ministère de l'Intérieur par Gérald Darmanin. Ont participé à cet entretien le président de l’assemblée de la Polynésie française, Gaston Tong Sang ainsi que les parlementaires, Maina Sage, Teva Rohfritsch et Lana Tetuanui.



Lors de cette rencontre, le président Fritch a informé le ministre, d’une part, de la situation sanitaire et économique de la Polynésie française et, d’autre part, des dossiers importants concernant la mission actuelle des autorités polynésiennes à Paris.



En marge de cet échange, le président Fritch a également évoqué le sujet important de la lutte contre le trafic de stupéfiants en Polynésie française. En écho à cette préoccupation, le ministre Darmanin a évoqué la mise en place de l'organisation interministérielle de lutte contre les stupéfiants, l’Ofast, et qu’une antenne de l’Ofast serait également installée en Polynésie en plus des 16 déjà en place en France hexagonale.



Cet entretien avec le ministre de l'Intérieur a été l’occasion pour le sénateur Teva Rohfritsch de remercier Gérald Darmanin pour l’ensemble des soutiens apportés à la Polynésie lorsqu’il était ministre du Budget, période pendant laquelle il a effectué une visite en Polynésie en juillet 2018. Le secteur de la pêche hauturière polynésienne a notamment été soutenu par la défiscalisation nationale.



Sur les sujets qui concernent plus directement le ministre de l’Intérieur, la sénatrice Lana Tetuanui a soulevé le sujet de la facilitation des démarches de police aux frontières à Bora Bora et de la mobilité prioritaire des fonctionnaires polynésiens en poste en métropole vers la Polynésie.



Le ministre Darmanin a félicité les nouveaux sénateurs élus et reste à l’écoute des préoccupations de la Polynésie.