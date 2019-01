Une aide pour diffuser la presse écrite locale dans les archipels

PAPEETE, 17 janvier 2019 - Un projet de délibération est à l’étude pour permettre la prise en charge par le Pays des frais de transport à destination des archipels des publications de la presse écrite polynésienne, a annoncé le président Edouard Fritch jeudi, lors d'une allocution prononcée devant les responsables des médias d’information locaux.



"Les gens de nos archipels ne lisent pas la presse. C’est trop cher. C’est un luxe pour eux. Et je crois que si l’on veut que les gens des îles soient bien informés, si l’on veut qu’ils lisent un peu plus, la presse est un support intéressant pour eux", a estimé Edouard Fritch lors de la traditionnelle cérémonie des vœux à la presse, jeudi matin.



Lors de son allocution, le président Fritch venait de constater que la "première lecture des Polynésiens" est sans doute le réseau social Facebook, à ne considérer que le nombre d’abonnés. Mais "à l’heure du Facebook Live, il faut je crois garder de la prudence. A l’heure des informations non sourcées, où tout un chacun peut être cru en racontant n’importe quoi (…) il me semble indispensable de prendre le recul journalistique nécessaire pour traiter l’information.", a-t-il aussi mis en garde. "C’est un petit peu tout cela qui fait qu’aujourd’hui je suis disposé à faciliter l’écoulement du tout ce qui est presse, dans les archipels."



Cette mesure devrait faire l’objet d’une délibération soumise prochainement à l’avis des élus de l’assemblée. Ce projet de délibération pourrait être mis au vote avant avril lors d’une session extraordinaire. Il portera sur la prise en charge par le Pays des dépenses de fret engagées pour le transport des éditions locales de presse écrite, quotidienne ou périodique et souhaite "encourager la diffusion de la presse écrite dans tous les archipels".