Une adolescente de 15 ans fait une chute mortelle à la Fautaua

PAPEETE, le 10 juillet 2018. Une adolescente de 15 ans est décédée après avoir fait une chute de la cascade de la Fautaua.



Le drame est intervenu à 12h40 ce midi dans la vallée de la Fautaua. Une adolescente a chuté de la cascade de la Fautaua, à Papeete. Selon nos informations, la jeune fille, qui était avec trois autres amis, faisait une photo quand elle a perdu l'équilibre et est tombée. La DSP et les pompiers sont actuellement sur place. Une cellule psychologique a été mise en place.



Plus d'informations à venir