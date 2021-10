Une adolescente condamnée à 14 ans de prison pour l'assassinat de sa mère en Guadeloupe

Pointe-à-Pitre, France | AFP | dimanche 17/10/2021 - Une adolescente de 16 ans a été condamnée samedi soir à Pointe-à-Pitre à 14 ans de prison pour l’assassinat de sa mère en juillet 2020 à Baie-Mahault, a-t-on appris dimanche du parquet de Pointe-à-Pitre, confirmant une information de médias locaux.



A l’issue d’un procès de quatre jours à huis clos, l’adolescente, âgée de 15 ans au moment des faits, a été condamnée à "14 ans de prison", a confirmé à l’AFP Patrick Desjardins, procureur de la République à Pointe-à-Pitre.



Devant le tribunal pour enfants statuant en matière criminelle, la vice-procureur Marie-Eve Brunet avait requis 15 ans dans ce "dossier d’une complexité vertigineuse", selon la même source. La défense a plaidé en vain l’acte accidentel.



Le 6 juillet 2020, la victime âgée de 48 ans avait été mortellement blessée d'une balle dans le cou dans sa voiture alors qu’elle venait de se garer sur le parking du centre commercial Destreland à Baie-Mahault, l’un des plus grands centres commerciaux de l’archipel.



Les premiers éléments recueillis sur place avaient laissé penser à une tentative de suicide mais l’enquête s’était rapidement orientée vers la jeune fille qui accompagnait sa mère ce jour-là.



Joint par l’AFP, le bâtonnier Roland Ezelin, avocat du père de la victime, partie civile, s’est dit "surpris" de cette décision. "La qualification aurait pu se transformer en homicide involontaire et la peine en être diminuée", a-t-il dit.



Soulignant le parcours scolaire d'"une jeune fille extrêmement brillante", Me Jenny Morvan, avocate de la défense a annoncé à l'AFP sont intention de faire appel. "La décision est excessive dans la mesure où tous les éléments du dossier laissent à croire qu’il s’agit bien d’un accident", a-t-elle dit.



De sources concordantes, l'accusation a souligné que l'adolescente avait "essayé" l'arme chez elle avant les faits et avait appelé la soeur de sa mère pour lui dire que cette dernière avait "des idées suicidaires".



Incarcérée depuis les faits, l'adolescente reste en détention.