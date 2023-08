Une adaptation locale d’En attendant Godot

TAHITI, le 20 août 2023 - L’association Horo’a présente l’acte 1 de la comédie absurde de Samuel Beckett “En attendant Godot”. Mise en scène par Léonore Caneri qui s’est aussi chargée de l’adaptation, cet extrait de la pièce sera interprété par cinq personnages le 1er septembre à Papeete.



Deux curieux personnages à l'allure de vagabonds, Vladimir et Estragon, se rencontrent dans un lieu imprécis, au pied d'un arbre squelettique. La raison ? Ils attendent Godot, un énigmatique personnage dont nul ne saura jamais rien. Vladimir et Estragon ne savent pas quand il viendra, ni même s'il viendra vraiment. Et de l'attente arrivent deux autres curieux personnages...Pozzo et Lucky. Voilà comment pourrait se résumer la pièce de théâtre intitulée “En attendant Godot” qui sera jouée le 1er septembre prochain sous le fare pōte’e de la mairie de Papeete.



Cette pièce en deux actes écrite en 1948, est l’œuvre du dramaturge irlandais Samuel Beckett. De nombreux auteurs ont signé des livres et articles, cherchant à découvrir qui était ce Godot. En vain. Cette pièce est souvent vue comme une illustration de l’absurdité de la vie, ou une réflexion métaphysique sur la condition humaine. Elle affiche un caractère burlesque. Le 1er septembre, à Papeete, c’est le premier acte de cette pièce qui sera interprété par cinq comédiens polynésiens, à leur demande. “ Parmi la troupe des 1Supportables, certains aspiraient à jouer autre chose que leurs propres créations humoristiques et surtout travailler sur des auteurs géniaux. Une envie d'absurde était là, comme une continuité logique de l'humour... ”, explique Léonore Caneri. Professeure de théâtre, coach des 1Supportables, elle a relevé le challenge de l’adaptation du texte.



Sites polynésiens et expressions locales



Les cinq personnages, qui ont un certain âge dans le texte original, seront interprétés par des comédiens plutôt jeunes. Cartouche, qui fait du théâtre depuis des années (Tahiti, Conservatoire de Paris, Théâtre de la Main d'Or), donne la note juste au rôle d'Estragon, l’un des vagabonds. Gégé et ses 18 années d’expériences de comédien amateur, jouera Vladimir, le pendant parfait pour Estragon.



Ilyas Sadki Caillé, étudiant à l'université, a lui aussi une grande expérience du théâtre (Ateliers d'Athéna, Club Bouchet). Il endosse le rôle de Pozzo, un châtelain qu’il se plaît à jouer avec condescendance. Il sera remplacé, dans les prochaines représentations, par Punaheihere Prokop, une comédienne passionnée. Laquelle tiendra le rôle d’une petite fille (à la place du petit garçon dans le texte original). Cyrus Gabillon, a choisi Lucky, serviteur esclave. “ Étant donné le décalage d’âge, parfois le choix d’un comédien pour un rôle féminin et vice versa a impliqué des adaptations ”, indique Léonore Caneri. Tous seront habillés de savates, pāreu, shorts de surf, casquettes…, à l’exception du notable. Le fouet est remplacé par balai nī'au, la laisse est un cordage tressé de bateau, etc.



Sur le plan de l'écriture, certains lieux ont été déplacés en Polynésie, le nom des arbres transformé en espèces locales…“ Il y aura aussi quelques expressions locales, mais globalement, il y a tout de même très peu changement dans l’écriture ”, résume Léonore Caneri. “ Le texte de Beckett est trop beau dans son absurdité et le vouvoiement reste de mise entre le notable et les vagabonds. Ils ne sont pas du même milieu, la distance doit apparaître .”

Horo’a, pour développer les arts



Horo'a est une association créée en 2011 qui s’est fixée pour objectif de développer les arts sous toutes leurs formes. Elle est à l’origine d’un certain nombre d'événements mêlant musique, théâtre, danses, contes et improvisation sur différentes scènes (Petit et Grand théâtre de la Maison de la culture, restaurants, lieux publics...). Il y a eu par exemple “Domination” en février 2019 avec en vedettes les Pukan’s Prada (Yepo et Maud Tereiamano) et la troupe de danse hip-hop All in one. Horo’a a également monté, pour un public adulte, trois spectacles d'humour, de magie et de musique (2020, 2021 et 2023). Cela fût l’occasion de découvrir la troupe des 1Supportables.



Pratique

Le 1er septembre à la mairie de Papeete (fare pōte’e), à 18h30.

Entrée libre. Prix des places au chapeau.





Rédigé par Delphine Barrais le Dimanche 20 Août 2023