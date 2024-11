Une Danoise couronnée Miss Univers, concours en mutation

Mexico, Mexique | AFP | dimanche 16/11/2024 - Une Danoise de 21 ans a été couronnée Miss Univers samedi soir lors de ce concours de beauté organisé à Mexico qui, pour la première fois, a mis en avant des femmes mères.



Victoria Kjaer, qui est danseuse professionnelle, a battu 130 concurrentes, un record pour le concours autrefois propriété de Donald Trump.



Cette 73e édition a été marquée par la présence pour la première fois de candidates ayant des enfants. Elles étaient dix, dont Beatrice Njoya de Malte, âgée de 40 ans et mère de trois enfants.



En 2023, le concours avait intégré des femmes mariées, des femmes de grande taille et deux femmes transgenres.



Parmi les favorites du public de cette 73e édition, une Vénézuélienne de 28 ans Ileana Márquez, est mère d'une fille. Cette éducatrice, mannequin et présentatrice de télévision est arrivée 5e.



Parmi les 12 demi-finalistes, Jennifer Colón, de Porto Rico, a 36 ans et trois enfants. Figuraient parmi elles également, Logina Salah, une mannequin égyptienne mère célibataire de 34 ans qui souffre de vitiligo, une maladie auto-immune.



Critiqué pour sa promotion d'idées dépassées sur la féminité, le concours a cherché, après son rachat en 2022 par la société thaïlandaise JKN Global Group, à se renouveler en ouvrant ses portes à des femmes qui étaient auparavant n'étaient pas autorisées à participer.



JKN Global Group, dirigée par la femme d'affaires transgenre Anne Jakapong Jakrajutatip a depuis, en janvier, annoncé la vente de 50% de ses parts à la société Legacy Holding, basée au Mexique, pour 16 millions de dollars.



Le groupe de médias thaïlandais avait racheté le célèbre concours en octobre 2022 pour 20 millions de dollars. Mais la société avait déposé en novembre 2023 un dossier de banqueroute auprès de la justice thaïlandaise.



En 2023 le concours avait été remporté par la Nicaraguayenne Sheynnis Palacios, devenue depuis malgré elle le symbole de l'opposition au président Daniel Ortega, qui a vu dans son exposition planétaire un espoir.



Une fois devenue la première Centraméricaine à remporter le concours de beauté en novembre 2023 à San Salvador, l'image de la jeune femme de 23 ans était devenue virale sur les réseaux sociaux de milliers d'exilés nicaraguayens et fait la une de la presse critique envers Ortega, qualifié de "dictateur" par l'opposition.