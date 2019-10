Une Color Run samedi à Punaauia

"le principe est simple, les coureurs munis du t-shirt de la manifestation se font asperger à chaque point de chute de poudres de différentes couleurs. Pas de chrono, pas de compétition. Le seul objectif est de s’amuser, courir, se déguiser et danser sur un parcours de 2,4 kilomètres !"

12 à 14 heures : Activités sportives (football, volleyball, parcours) et pique-nique en musique ;

14 à 15 heures : Fitness et échauffement avec Nanihi Buffetaud et son équipe ;

15 à 16 heures : La NMF Color Run 2019 ;

16 à 18 heures : After Run avec le Color Beach Festival sur la plage du parc Vairai animé par des artistes locaux (Tommy Driker / Kenzo / Raiguetss / Seckom / DJ Nasty).

PAPEETE, le 9 octobre 2019 -Une Color Run est organisée ce samedi au parc Vairai de Punauiaa. Comme l'explique l'organisateur, Wilfred Johnston,L'événement est organisé par la start-up Nation Music Festival pour lever des fonds en faveur de l'association Hotuarea Nui. Cette association de quartier de Faa'a œuvre pour le soutien scolaire, l'insertion des jeunes, l'accompagnement des matahiapo, l'aide aux familles défavorisées et bien d'autres actions.Et la Color Run n'est qu'une partie du programme, puisque l'après-midi complète sera animée :Les billets coûtent 2000 francs en prévente au magasin Shop 2000 et coûteront 2 500 francs sur place. L'organisation fournit les poudres de couleur, la bouteille d’eau et le t-shirt !Toutes les informations sont à retrouver sur l'évènement Facebook "NMF Color Run 2019".