Une Australienne passe deux jours au fond d'un puit de mine

Sydney, Australie | AFP | lundi 17/12/2017 - Une jeune Australienne a été secourue après avoir passé près de deux jours prise au piège au fond d'un puits de mine désaffecté dans une localité qui se proclame capitale mondiale de l'opale noire, a annoncé lundi la police australienne.



La victime âgée de 26 ans avait disparu vendredi après avoir quitté son domicile de Lightning Ridge, à près de 800 kilomètres au nord de Sydney, pour aller se promener.

Une vaste opération de secours avait été lancée et c'est un drone de la police qui a permis de la localiser dimanche.

Selon les apparences, elle a trébuché et est tombée dans le puits de huit mètres de profondeur. La température diurne dépassait les 40 degrés Celsius en cet été austral.

"Elle a de la chance d'être en vie après avoir été secourue par la police dans le puits d'une mine", a déclaré la police de Nouvelle-Galles du Sud. "Elle a été ramenée à la surface grâce à une poulie et à un harnais, et on lui a fourni de l'eau".

La victime a été hospitalisée dans un état stable.

Lightning Ridge est réputé dans le monde entier pour ses réserves d'opales noires, attirant des centaines de chasseurs de trésor. Des mineurs amateurs ont creusé d’innombrables puits verticaux dans la région, dont certains datent de dizaines d'années.