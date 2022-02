Une 5e édition de la Pacific Live festive

Pacific M Event fête ses 4 ans dans quelques jours. À cette occasion, il organise une 5e édition de la Pacific Live. Un événement qui met en avant les artistes locaux pour le plus grand bonheur du public toujours au rendez-vous.



PUBLIREPORTAGE - Papeete, le 21 février- C’est François Taata qui a fondé Pacific M il y a près de quatre ans. Il a déjà organisé différents événements et tient bon malgré le contexte. Il a lancé un premier Pacific Live en avril 2020, puis une deuxième en mai. Il essaie, pour le public, mais également pour les artistes locaux de maintenir une activité culturelle sur le territoire.

Début mars, pour fêter l’anniversaire de Pacific M, la Pacific Live revient. Quatre soirées du genre ont déjà été organisées, dont la dernière en novembre 2021. Une nouvelle fois, le programme est chargé.

Nohorai Temaiana, accompagné de son groupe seront de la partie. “C’est un espoir en pleine ascension dont je suis le manager. Il propose des chansons style zouk, reggae" , précise François Taata. Guitariste, chanteur et compositeur, il est également aujourd’hui, le chef d’orchestre de la troupe Manohiva qui a remporté le Hura Tapairu à plusieurs reprises. C’est la chanson To’a marama qui l’a lancé. Il a été invité au concert To’are de la Maison de la culture en 2018.



Nohorai Temaiana, sur scène est accompagné d’un band de cinq musiciens : Mitiana Jourdain à la batterie, Matahi Teuru au clavier, Moanauri à la guitare, Hereatama aux percussions et Nick Mapu à la basse. Il présentera quelques titres de son premier album qui devrait sortir sous peu.

Lors de la soirée, Manahune montera également sur scène. Fondé en 1989, ce groupe bien connu au fenua a déjà plusieurs albums à son actif.



Aldo Raveino leader du groupe sera accompagné de ses musiciens Kae Drollet, Fariki Mai, Christian Chebret et Michel Poroi.

Verua participera également à l’événement. Le groupe, mené par Teha Kaimuko, a vu le jour en 2012. Depuis, il sillonne les scènes locales. Il compte cinq membres.

Une prestation de Matatini Mou, meilleure danseuse du Heiva i Tahiti 2019 à l’âge de 20 ans, et un show de danseurs de feu sont également annoncés. Matatini Mou est une jeune étoile du ‘ori Tahiti. Elle pratique la danse depuis son plus jeune âge, elle l’enseigne dans les écoles de danse de Kehaulani à Tahiti et de Nonosina aux Etats-Unis.

Le DJ calédonien DJ Styx, de passage en Polynésie, conclura la soirée. Il est déjà venu à plusieurs reprises en Polynésie et est en tournée à Tahiti, Moorea et Bora Bora. Il sera notamment au Pacific Beach Bum le samedi 12 mars au Sofitel Kia Ora Moorea Beach Resorts de 12 heures à 17 heures sur la plage de l’hôtel avec Sissasue, Nohorai et Ohotu.

Pratique

Vendredi 4 mars à partir de 16 heures au Tahiti By Pearl Resort à Arue.

Tarif : 3 000 Fcfp.

Pré-ventes à Tahiti represent (Papeete et Taravao) et Vap’s Tahiti au Fare Tony.

Passe vaccinal demandé ou certificat de rétablissement. Piste de danse ouverte.



Contacts

Mail :

Rédigé par Coralie Marquand le Lundi 21 Février 2022 à 09:02 | Lu 271 fois