Une 4e édition pour le concours photo ‘Ite Mara Roa

Pour fêter les langues et cultures polynésiennes, l'école supérieure du professorat et de l'éducation (ESPE) organise, le 21 avril 2021 de 8h à 12h, la 4édition du Festival 'Ite mata roa, un concours photos illustrant des textes d’auteurs issus de la littérature autochtone de la Polynésie française et de l'Océanie. Le thème de cette année est « Te puta ‘e te totaiete : ‘a pata na i te hōho’a » (« Littérature et société : arrêts sur image »).Cet événement a pour objectifs principaux, au travers de la traduction et de l’argumentation, l’apprentissage de la langue tahitienne et la sensibilisation à la photographie d’art.Le temps du concours de photographies, deux prix seront décernés : Le grand prix ’Ite mata roa, décerné par un jury composé de personnalités culturelles et de professionnels de la photo et le prix du public, décerné en ligne par les internautes par un vote via le compte Facebook de l'ESPE. Mercredi, les étudiants présenteront au jury, en langue tahitienne, leur photographie ainsi que leur point de vue sur le sujet de société traité. Au total, dix photographies seront affichées lors du concours.Cliquez sur le lien ci-dessous pour voir les dix photos en compétition :