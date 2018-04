Une 2e édition du Fa'a'apu du cœur en faveur du potager bio du Centre Papa Nui

"On parle d’hortithérapie" , selon François Quiquet, responsable éducatif et référent initiation professionnelle. "On constate que le jardinage les éveille, les valorise et leur donne confiance en l’avenir. Il permet de donner au jeune un sens à ses journées, de se sentir utile en prenant soin d’une plante, de cultiver la patience en observant la croissance des végétaux, de stimuler tous ses sens, de développer un esprit créatif et observateur" . Ce potager est un espace de liberté et de plaisir qui améliore leur capacité d’autonomie et leur rapport quotidien à la vie et au monde.

La somme collectée lors de cette opération sera uniquement destinée au développement de leur potager bio dont la production de tomates, aubergines, patates douces…, est consommée exclusivement par les enfants qui les cuisinent eux-mêmes.

Grâce à la solidarité, ils espèrent cette année investir dans de l’outillage, tel que brouettes, râteaux, pelles, des seaux … L’année passée, la première édition de l’opération Fa’a’apu du cœur a permis de récolter 370 020 Francs, investis dans une cuve de récupération d’eau pluviale et un broyeur de déchets végétaux, très utiles au quotidien des jardiniers.