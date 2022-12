Unanimité pour la commission d'enquête sur la crise Covid

Tahiti, le 13 décembre 2022 – Demandée par le A Here ia Porinetia il y a sept mois, la création d'une commission d'enquête sur la gestion de la crise Covid a été adoptée à l'unanimité mardi après-midi à l'assemblée. L'élu Tapura John Toromona présidera la commission.



Après avoir fait parler d'elle pendant plus de sept mois, la proposition de délibération portée par le A Here ia Porinetia pour créer une “commission d'enquête sur la gestion de la crise sanitaire” a finalement été votée mardi après-midi à l'unanimité à l'assemblée. “L'objectif n'est pas d'incriminer. L'objectif est d'être meilleur”, avait défendu avant le vote, l'élu A Here Nuihau Laurey. “On a fait croire aux médias que cette commission d'enquête n'aurait jamais lieu, or aujourd'hui nous allons la voter”, a embrayé la présidente du groupe Tapura, Tepuaraurii Teriitahi. Il aura pourtant fallu attendre sept mois et essuyer le refus du président de l'assemblée d'inscrire cette proposition de délibération lors de la dernière séance administrative…



“Nous sommes pour la transparence et nous n'avons rien à cacher”, a tenu à assurer Tepuaraurii Teriitahi, qui a néanmoins mis en garde en rappelant le caractère exceptionnel de la crise Covid : “Il est hors de question que cette commission d'enquête ressemble à un tribunal. (…) Certainement qu'il y a eu des erreurs et qu'on doit en tirer des leçons pour l'avenir.” Un seul amendement a été proposé par le parti majoritaire. Celui de nommer le président Tapura de la commission Santé, John Toromona, comme président de la commission d'enquête, épaulé de la présidente du groupe A Here ia Porinetia, Nicole Sanquer, comme vice-présidente. Selon une répartition proportionnelle à la représentation au sein de l'assemblée, le reste de la commission a été réparti en 7 membres du Tapura et 4 de l'opposition. Un amendement voté là-aussi à l'unanimité. Reste maintenant à savoir si les conclusions de cette commission d'enquête seront rendues avant ou après les prochaines territoriales.