Un web jam de trois jours entre Tahiti et le Québec

Qui sont les étudiants canadiens qui participent à ce Web Jam tahitien ?

Ces équipes viennent de l'UQAT, donc l'Université du Québec en Abitibi-Tamiscamingue, une région à 650 km au nord de Montréal. C'est là que j'ai fait mes études en création numérique, et c'est surtout une des universités les plus réputées dans ce domaine au Canada. Donc j'ai appelé des amis professeurs là-bas, et ils ont été emballés par l'idée. C'est comme ça qu'est né le Web Jam entre Tahiti et le Canada.



Quel est le thème choisi ?

Le thème est "La Polynésie et l'Amérique, une histoire d'art ?", donc il faut qu'ils débattent un petit peu là-dessus, qu'ils déterminent s'il y a des ressemblances au niveau de l'art, s'il y a eu des développements qui se sont faits de façon similaire entre Tahiti et le Québec… Parce qu'on parle de deux peuples qui ont subi une colonisation, du coup il y a une ressemblance dans l'histoire, et l'art a été impacté d'une façon similaire. Le thème est assez restrictif donc, mais il n'y a pas de restrictions techniques, ils peuvent faire ce qu'ils veulent… et c'est aussi un défi, parce qu'ils vont avoir des idées ambitieuses mais ils n'ont que 48 heures. Ils ne vont pas réinventer la lune en deux jours, donc il faut qu'ils se restreignent. Mais ils s'en sortent bien pour l'instant.



Toi qui a déjà participé à des Web Jam ou des Hackathons, qu'est-ce qu'on y apprend ? Car souvent les projets ne vont pas beaucoup plus loin que le défi…

C'est le processus qui compte. On en apprend beaucoup sur la gestion des projets, la gestion du temps, et sur nos forces et nos faiblesses, c'est ce qui est intéressant. Et passer 24h ou 48h debout, c'est un défi, et c'est là qu'on voit ceux qui sont capables de laisser de côté la fatigue pour continuer à travailler, et réaliser des choses souvent formidables.