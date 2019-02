Un voyage culinaire étoilé pour la Saint-Valentin

Alors, pour ce repas gastronomique en Polynésie, le chef a souhaité faire honneur aux ingrédients locaux en les accordant aux produits rencontrés au fil de sa vie, de ses voyages. "Il y a des produits exceptionnels ici, comme la vanille bien sûr ou encore les ananas gorgés de sucre. Je suis sûr qu'il y aurait aussi des choses très intéressantes à faire avec les racines", poursuit insatiable le chef, gourmand de nouvelles cultures, de nouvelles saveurs. "Pour la confection du menu du 14 février, on a essayé de travailler avec l'équipe de l'Intercontinental les condiments et les végétaux originaires de Polynésie. J'ai également fait venir des produits de métropole comme l'agneau de Sisteron ou le bar. On va démarrer la mise en place du repas dès aujourd'hui" .

Au menu de ce dîner d'exception, les 110 amoureux pourront déguster "un ceviche de crevettes de Tahiti, concombre et mangue fraîche" ; "des noix de Saint-Jacques, purée de céleri bio, sauce vierge aux échalotes et noix" ; "un dos de bar, risotto aux pignons torréfiés, citron, citronnelle" ; "un agneau de Sisteron, caviar d'aubergine aux oignons confits, jus aux condiments de Provence", pour terminer par "un traou mad à la vanille, compotée d'ananas et madeleine gourmande".

Un vrai voyage culinaire à travers les saveurs du monde !