Un voyage à Tahiti, version backpacker

Papeete, le 29 décembre 2017 - Voyager à Tahiti en routard, c'est comment ? Que va faire ce voyageur avec son sac à dos sur les épaules pendant son séjour ? Hébergement, transport, nourriture et loisir, bienvenue dans l'univers du backpacker.



Le séjour organisé, ce n'est pas trop la tasse de thé de ce type de voyageur qui préfère découvrir le pays au grès de ses envies, mais aussi de son portefeuille -qui s'il n'est extensible- peut s'avérer tout de même pas si mal rempli et va directement dans l’économie locale.

"J'ai un budget de 100 000 francs pour mes dépenses à Tahiti, je fais un peu attention, j'économise sur le logement et la nourriture, mais je me lâche sur les activités. Hier, j'ai fait une sortie en bateau, c'était magnifique et je pense aussi aller passer une journée à Tetiaroa, ça coûte 14 000 francs, mais j’ai très envie de me payer cela" , relate enchanté Julien, qui compte bien optimiser son stop d’une semaine à Tahiti dans le cadre d'un tour du monde qui l'amène de la Nouvelle-Zélande vers l'Amérique latine.