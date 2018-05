Un voyage à Paris pour la gagnante du concours Géosciences 2018

Vous êtes ministre, mais avant tout vous êtes une femme scientifique. Ce genre d'initiatives sont-elles importantes pour les jeunes Polynésiens ?

Évidemment ! Si j'ai choisi les sciences, c'était par vocation et aussi par intérêt pour tout ce que les sciences apportent pour le développement de notre société. Et je pense que nous avons toujours besoin de scientifiques de haut niveau en Polynésie, puisque ce sont ceux qui vont contribuer par leurs recherches et leurs découvertes à l'amélioration de notre quotidien. Aujourd'hui ces jeunes sont nés à l'ère du numérique, et on voit tout l'intérêt qu'ils portent à ces inventions et ces découvertes.



On entend parfois que les femmes, ou les Polynésiens ou une autre catégorie sociale, ne seraient pas doués en sciences... et pourtant ce cliché est toujours prouvé faux.

On a toujours ces déclarations fausses qui diminuent les capacités de telle ou telle catégorie de la population ou des femmes. La vérité c'est que dans notre société, il y a des scientifiques, il y a cette émulation et cette envie collective. Chacun va trouver sa voie, et on a besoin de tout le monde dans la voie qu'il aura choisi. Le plus important est qu'il atteigne l'excellence dans son domaine, car on en a les capacités !