Un village du Tiurai aux faux airs de Heiva

Et c’est ainsi qu’au grès de ses pérégrinations parmi les stands, le public aura un large choix parmi les créations des différents artisans spécialisés dans la bijouterie traditionnelle, le tīfaifai, la couture, la sculpture, la gravure, la vannerie et les costumes de danse et accessoires.

Mais la vie dans ce village ne se limite pas au seul aspect shopping. Les visiteurs pourront également se rêver sculpteur, bijoutier ou encore graveur…. Et cela le temps d’un atelier de création pendant 1 ou 2 heures pour les modestes sommes de 500 ou 1 000 Fcfp.

Une fois, leur chef-d’oeuvre confectionné grâce aux conseils avisés des artisans locaux, les visiteurs pourront aussi s’essayer au 'ori tahiti lors des ateliers gratuits ouverts à tous, organisés sur le Paepae a Hiro. Sans oublier le tamure marathon ou enfin assister à un défilé de mode pour clôturer les festivités de ce village du Tiurai.

Tout cela bien sûr dans le respect des gestes barrières et des règles sanitaires !