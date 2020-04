Un village amérindien de Guyane mis en quarantaine par arrêté du préfet

Cayenne, France | AFP | vendredi 10/04/2020 - Le village amérindien de Cécilia sur la commune de Matoury (10 km de Cayenne) en Guyane a été mis en quarantaine par un arrêté du préfet suite à la découverte d'un "foyer épidémique" au Covid-19, a-t-on appris de sources concordantes.



L'arrêté du préfet daté du 9 avril que l'AFP a pu consulter indique que "10 cas positifs" au Covid-19 ont été confirmés dans ce village arawak de "plus de 50 habitants" et que "le risque de propagation du coronavirus (...) est important".



Selon l'Agence régionale de santé (ARS), il y a même 12 cas positifs dans ce village arawak et un 13ème cas plus que probable, en attente des résultats d’un nouveau test suite à un premier test négatif.



Selon l'arrêté, "le risque de propagation du virus dans la population guyanaise est élevé du fait du non respect par un grand nombre d'habitants de ce village des mesures de confinement".



Selon l’ARS, le préfet a pris cet arrêté car "les personnes qui y ont été testées positives n’ont pas souhaité être déplacées à Sinnamary", au site de l'Hôtel du fleuve (des bungalows, ndlr) réquisitionné par le préfet pour y placer des personnes infectées par le Covid-19 .



"Les enquêteurs de l’ARS et de Santé publique France ont contacté les personnes (positives du village arawak, ndlr) mais elles n’ont pas souhaité se rendre à Sinnamary, elles préfèrent rester au sein de leur village", précise l’ARS.



Les habitants de Cécilia sont "mis en quarantaine pour 14 jours", note l'arrêté qui précise que nul habitant ne peut en sortir sauf sur avis médical, que l'entrée de personnes extérieures au village y est interdite et qu'un ravitaillement y sera organisé.



Au total, 84 cas ont été confirmés positifs jeudi soir en Guyane (300.000 habitants) dont 10 hospitalisations pour observation de quelques jours, et un malade en réanimation, selon la direction de l'hôpital de Cayenne. Sur ces 84 cas, quatre personnels soignants de l'hôpital de Cayenne ont été testés positifs : un couple de médecins (l'un aux urgences, l'autre au laboratoire de biologie), un infirmier du service d'accueil des urgences et une neuropsychologue travaillant pour l'Ehpad.