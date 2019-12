Un tué dans une fusillade sur une base en Floride, le tireur également mort

Miami, Etats-Unis | AFP | vendredi 06/12/2019 - Une personne a été tuée lors d'une fusillade vendredi sur la base aéronavale américaine de Pensacola, en Floride, a indiqué la marine américaine, qui a confirmé que le tireur était également mort.



"Le tireur est décédé. Une mort supplémentaire a été confirmée. Un nombre inconnu de personnes blessées ont été transférées dans des hôpitaux", a annoncé la Navy américaine.

"Le bureau du shérif du comté d'Escambia peut confirmer qu'il n'y a plus de tireur en action sur la base aéronavale de Pensacola. La mort du tireur est confirmée", a pour sa part écrit la police locale sur Facebook.

Selon un bilan diffusé par l'antenne locale de la chaîne ABC et par CNN, cinq personnes ont été blessées.

La Navy américaine a indiqué sur son compte Twitter que la base avait été placée en état de confinement.

Cette fusillade rapportée intervient deux jours après qu'un marin américain a tué deux personnes par balle et en a blessé une troisième sur le chantier naval de la base militaire de Pearl Harbor, à Hawaï, avant de se suicider.

Plusieurs bases militaires américaines ont été endeuillées ces dernières années par des soldats pris par des coups de folie meurtriers.