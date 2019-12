Un triplé pour Benoit Mathon

Un premier but est refusé suite à une position de hors-jeu en fin de première période puis un deuxième en début de seconde période pour le même motif. L’attaquant de Moorea Karl Firiapu, seul devant le but, servi de la tête par Rainui Nordman, rate l’inratable. A l’inverse, à la 58e, Benoit Mathon fait preuve de réalisme en inscrivant son deuxième but. 2-1 pour Tefana.



Dix minutes plus tard, l'attaquant récidive et s’offre un triplé qui permet à Tefana de prendre le large. 3-1 à la 68e. Les joueurs de Moorea tentent de poser leur jeu et cela fonctionne partiellement, ils vont dominer la fin de la rencontre et parviennent à réduire le score à 3-2 à la 80e. Mais ils ne parviennent pas à égaliser et Tefana finira même par marquer en contre-attaque. Résultat final, 4-2 pour les joueurs de Xavier Samin, coach de Tefana.



Lors des autres matchs, Central a battu l’Olympique de Mahina 3-1 et Taravao a obtenu un bon résultat en battant l’AS Jeunes Tahitiens 2-1.



Benoit Mathon se retrouve à la deuxième place du classement des meilleurs buteurs du championnat avec huit buts, derrière Yohann Tihoni du Taravao athlétic club (AS TAC) avec neuf buts. Teaonui Tehau, de l’AS Vénus, est troisième avec sept buts.