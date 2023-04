Un trio de magiciens réunis à Tahiti

TAHITI, le 18 avril 2023 - Le Tahiti Magic Show fait venir Max le Riochet et David Burlet pour quatre représentations avec Will Spade, artiste local. Ils proposeront de la magie de salon sur une petite scène de Taunoa en toute intimité.



Ils sont trois magiciens : Will Spade, artiste local du Tahiti Magic Show, Max le Riochet et David Burlet qui, eux, viennent de métropole. Ils seront ensemble sur scène vendredi et samedi. S’ils ont chacun leur personnalité et leur manière de mettre en scène leurs tous, ils ont tout de même plusieurs points communs. D’abord, ils aiment assurer des spectacles en petit comité. Ils proposent de la magie de salon.



Une vraie communication avec le public



Alice Wachtel, la fille de Napoléon Solo qui a monté le Tahiti Magic Show dans les années 1990, explique : “ Il existe la magie de scène, le close up et la magie de salon qui est un peu un mix des deux ”. La magie de scène consiste en un enchaînement de tours spectaculaires effectués comme son nom l’indique sur scène, dans de grandes salles. L’artiste est loin de son public avec qui il n’a que très peu d’échanges et d’interactions.



Le close up à l’inverse se fait au plus proche du public, un magicien se déplace de table en table et réalise ses tours sous les yeux des spectateurs. Dans le cadre de la magie de salon, le magicien est sur scène, mais très proche de son public avec qui il échange tout au long du show. “ C’est intimiste, il y a une vraie communication et une vraie participation du public. Ce sont des discussions, de bons moments partagés ”, décrit Alice Wachtel. “ Et c’est ce que l’on aime ”, ajoute Will Spade.



Faire rire le public



Will Spade est polyvalent, “ j’ai plusieurs cordes à mon arc ” confirme-t-il tout en ajoutant : “ J’ai tout de même une préférence pour les tours de cartes ”. Max le Riochet, champion de France de magie, revient à Tahiti pour la 4e fois. David Burlet, issu du monde du cirque, “jongleur hors pair”, a participé à de nombreuses émissions de télévision : La France a un incroyable talent, Vendredi tout est permis ou encore Le plus grand cabaret du monde. Lui sera à Tahiti pour la première fois. Tous les trois abordent la magie de manière humoristique. Et c’est la leur second point commun. “ On est différent dans notre manière d’être sur scène mais l’humour nous rapproche. On aime avant tout faire rire les gens, leur faire passer un bon moment .” Pour le découvrir, rendez-vous ce week-end à Taunoa.



Le Tahiti Magic Show propose régulièrement des représentations. Il assure des spectacles pour des événements publics ou privés. Il propose également des cours de magie tout au long de l’année ainsi que des stages pendant les vacances scolaires.



Pratique



Le vendredi 21 et le samedi 22 avril à 18 heures et à 20 heures.

Tarif : 3 000 Fcfp, 2 500 Fcfp pour les moins de 10 ans.

Sur réservation.



Au Tahiti Magic Show, chemin vicinal Taunoa (N°81).





Contacts



FB : Tahiti Magc Show

Tél : 87 25 71 79





Rédigé par Delphine Barrais le Mardi 18 Avril 2023 à 16:13 | Lu 28 fois