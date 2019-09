Un trentenaire condamné pour avoir frappé sa compagne de 14 ans

Cela fait cinq mois que le trentenaire et l'adolescente sont en couple et résident dans une maison située à Mahina. Les deux individus s'étaient rencontrés en boite de nuit. A la barre lundi, le prévenu a indiqué qu'il pensait que la jeune femme avait 15 ans et non 14.



Avant de requérir trois ans de prison ferme assortis d'un mandat de dépôt, le procureur de la République s'est attardé sur la personnalité du prévenu, un « homme tout-puissant dans son foyer » qui « impose ses règles » à l'adolescente qui n'a même pas le droit de « vaquer » à ses occupations et de fréquenter des « enfants de son âge ». Le représentant du ministère public a ensuite insisté sur l'âge de la victime en indiquant que le parquet allait s'intéresser « de près » à cette relation.



Pour la défense, l'avocate du prévenu a indiqué que le jour des faits, le prévenu s'était senti « responsable » de l'adolescente et qu'il s'était plus comporté comme un père que comme un compagnon.



Après en avoir délibéré, le prévenu a été condamné à une peine de trois ans de prison dont un an avec sursis, mandat de dépôt et interdiction d'entrer en contact avec la victime.