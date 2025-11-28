

Un trafic international d'ice démantelé

Tahiti le 15 décembre 2025. C'est tout une filière qui a été mise à l'arrêt après la découverte d'une importation de 15 kilos d'ice en octobre à l'aéroport, suivie d'une enquête qui a conduit à l'interpellation de plusieurs personnes.





Le 5 octobre dernier, le service des douanes de l’aéroport de Faa’a plaçait un individu en retenue après la découverte de 15 kg de méthamphétamine dans son bagage en soute. Il était remis aux gendarmes de l’antenne OFAST de Papeete et placé en garde à vue le même jour, informaient alors nos confrères de TNTV.



L’exploitation des premières auditions et l’analyse des images de vidéoprotection de l’aéroport permettaient rapidement aux gendarmes d’identifier un groupe d’individus en lien avec le transport des produits stupéfiants.



Le 6 octobre, trois femmes, suspectées d’avoir servi de mules, étaient interpellées et placées en garde à vue.



Poursuivant leurs investigations sur commission rogatoire d’un juge d’instruction, les enquêteurs identifiaient trois nouvelles mules ainsi qu’un couple soupçonné d’être à l’origine de l’organisation et du financement de ce trafic.



Le 24 novembre, une opération de police judiciaire mobilisant plusieurs unités de la gendarmerie a permis l’interpellation successive des mules puis du couple instigateur. Les trois mules ont été présentées devant le juge d’instruction et placées sous contrôle judiciaire.



Quatre jours plus tard, le couple mis en cause lui était présenté à son tour. L’homme a été placé en détention provisoire à Nuutania, tandis que sa conjointe est restée sous contrôle judiciaire.



Ce démantèlement marque le quatrième réseau d'importation de métamphétamine neutralisé ces derniers mois par la gendarmerie.



Rédigé par Bertrand PREVOST le Lundi 15 Décembre 2025 à 13:05 | Lu 1517 fois



