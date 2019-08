Un trafic d'ice démantelé aux Raromatai

PAPEETE, le 26 août 2019 - Quatre individus ont été présentés lundi en comparution immédiate pour avoir participé à un trafic d'ice organisé entre Tahiti, Raiatea et Taha'a. Entre juillet 2018 et août 2019, le réseau avait généré 38 millions de Fcfp. Les prévenus, qui ont demandé un délai pour préparer leur défense, seront jugés le 23 septembre.



A l'origine d'une nouvelle comparution immédiate pour trafic d'Ice lundi, une enquête de gendarmerie démarrée en septembre 2018 suite à la dénonciation anonyme d'un consommateur d'ice résidant à Raiatea. Les investigations, menées durant plusieurs mois par les enquêteurs de la gendarmerie, avaient permis la découverte d'un trafic d'ice organisé entre Tahiti, Raiatea et Taha'a.



Le 19 août dernier, quatre hommes impliqués dans ce trafic ont été interpellés. Ils ont donc été présentés en comparution immédiate lundi. Parmi les prévenus : un agent commercial d'Air Tahiti qui agissait en qualité de revendeur à Raiatea et qui passait la drogue par avion ou par bateau, son frère, un trentenaire sans emploi, le propriétaire d'une société de transports à Taha'a et un multirécidiviste bien connu de la justice.



Les quatre prévenus, parmi lesquels un bachelier, sont tous des consommateurs réguliers d'ice. Cette affaire avait nécessité l'intervention du GIR qui avait notamment saisi un bateau de 42 places utilisé pour faire la liaison entre Raiatea et Taha'a. Si seulement 2 grammes d'ice ont été retrouvés lors des perquisitions, les enquêteurs ont estimé que durant un an, le trafic avait porté sur 149 grammes d'ice qui avaient été revendus pour un montant de 38 millions de Fcfp.



Les prévenus ayant demandé un délai pour préparer leur défense, ils seront donc jugés le 23 septembre prochain. Dans l'attente de ces comparutions, trois prévenus ont été placés en détention provisoire. Le quatrième a été placé sous contrôle judiciaire.