Un tournoi international de rugby à Fautaua

Le Papeete Rugby Club donne rendez-vous au public à Fautaua vendredi et samedi pour le Papeete International Sevens, un tournoi de rugby à 7. Un club de Rapa Nui et un autre de métropole ont été invités.



e Papeete Rugby Club organise pour la troisième année consécutive le Papeete International Sevens, un tournoi de rugby à 7 qui se déroulera vendredi de 14 à 19 heures et samedi de 9 à 21 heures, sur le terrain du complexe Napoléon Spitz de Pirae.



En plus des clubs locaux, deux clubs visiteurs sont attendus : le club pascuan Matamu’a Rugby et le club South Sevens Rugby, en provenance du sud de la France. Un club féminin de Rapa Nui sera également de la partie. Il affrontera les Hine Rugby Tahiti.



Suite au tirage au sort effectué mercredi, on trouve dans la poule A South Sevens Rugby, Faa’a Rugby Aro, Rugby Arue et Punaauia RC. Matamu’a Rugby, RC Pirae, Papeete RC et Huahine Rugby figurent dans la poule B, .



Le projet de ce tournoi fut initié au lendemain de la participation du Papeete RC à un tournoi international organisé à Rapa Nui – avec lequel le Papeete RC est jumelé – avec huit équipes en 2016 puis seize en 2017. Selon l’organisation, "le tournoi est né de l’idée de créer des opportunités de rencontres entre nations du Pacifique Sud afin de permettre aux équipes d’élever leur jeu grâce à la compétition", même si faire venir des équipes à Tahiti n’est pas chose aisée.



Lors des premières éditions, l’organisation avait réussi à faire venir un club de Nouvelle-Zélande, un autre des îles Cook ainsi qu’une excellente sélection de "Bleus" de métropole. En rugby à 7, les matchs se font en deux mi-temps de sept minutes et la finale se joue en deux fois dix minutes. Le jeu est également plus rapide grâce aux espaces qui se créent sur le terrain, comparativement au rugby à XV.



Diverses animations seront mises en place comme l’explique l’organisation : "Cette année, nous avons voulu miser sur l’originalité et l’aspect populaire de l’événement. Une fan zone sera mise en place avec diverses attractions. Jeux et concours pour petits et grands permettront au public de remporter des cadeaux offerts par les partenaires de l’événement." Face Painting, éco animation, rodeo mania, quizz, breakdance et pom-pom girls seront au programme.



Les matchs féminins entre la sélection de Tahiti et l’équipe de Rapa Nui sont parrainés par la Ligue contre le cancer dans le cadre de l‘opération Octobre rose, faisant la promotion du dépistage du cancer du sein. L’entrée est fixée à 500 Fcfp mais elle "sera gratuite pour celles et ceux qui viendront déguisés" a annoncé l’organisation.



