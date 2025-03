Un tournoi de padel encore réussi

Tahiti, le 24 mars 2025 - Pour son deuxième tournoi de padel de l’année, l’AS Phenix avait encore une fois mis les petits plats dans les grands. Avec la venue de la paire n°1 calédonienne et la présence de joueuses et de joueurs professionnels, la deuxième édition du tournoi Bardahl s’annonçait d’un très haut niveau. Avec la volonté de faire progresser ses adhérents, la formule estampillée Phenix fonctionne à merveille et attire de plus en plus de participants et de spectateurs.



L’AS Phenix Padel continue sur sa lancée. Après le tournoi Best Food Padel Cup fin janvier, qui avait été un franc succès, le club remettait le couvert la semaine dernière. Avec 128 équipes et 256 participants, l'Open Bardahl “Rien ne vous arrêtera” a fait le plein. Comme à son habitude, la compétition a débuté un lundi, le 17 mars. Une obligation due au nombre croissant de participants, ce qui nécessite une bonne semaine pour pouvoir faire jouer tous les matchs de qualification et les phases finales. Avec trois niveaux proposés chez les hommes et deux chez les femmes, cette formule permet à beaucoup de s’affronter à leur niveau : un P25 et un P100, hommes et femmes, ainsi qu’un P250 Élite.



Pour pouvoir organiser ce dernier et permettre à ses adhérents de progresser, l’équipe de l’AS Phenix invite régulièrement des joueurs venant de l’extérieur et évoluant sur le circuit professionnel. Grâce à son partenariat avec l’académie Solano, située à Malaga en Espagne, les échanges entre les deux clubs ont permis au padel polynésien de progresser très vite. Avec la présence de ses athlètes, le club espagnol permet aux adhérents du club Phenix de bénéficier de conseils expérimentés. Lancé fin d’année dernière avec l’arrivée du top joueur et entraîneur Jose Pedro Montalban Martin, ce partenariat se poursuit avec la présence, depuis le mois de janvier, de Jorge Angles, et, tout récemment, la venue de Cayetano Rocafort (137e mondial) et Victoria Strom (941e mondiale).



La venue de la Suédoise, joueuse du tour mondial, est une première au Fenua. Sa présence va permettre d’apporter son expérience sur le tournoi féminin et aux participantes de progresser. Ce fut le cas pour sa partenaire, Teuehei Teururai, qui a pu bénéficier de ses conseils durant tout le tournoi P100. Arrivée en finale, la paire a eu des difficultés à remporter ce match tant l’opposition proposée par Leilani Brothers et Edelweiss Brothers était relevée. Après un set chacune, les deux équipes se sont retrouvées sur un super tie-break qui fut indécis jusqu’à la fin. Finalement, ce sont bien la Suédoise et la jeune Tahitienne qui ont remporté cette dernière manche 7-4 après l’abandon sur blessure de Leilani Brothers et qui ont décroché le titre. Chez les garçons, sur le tournoi élite P250, c’est la paire composée du Tahitien Manoa Desvignes et de l’Espagnol Jorge Angles qui a pris le dessus sur la team Cayetano Rocafort/Teiki Jouen. Après avoir éliminé la paire calédonienne composée de Mathieu Monot et Guillaume Monot, le duo hispano-tahitien a remporté la finale en deux sets : 6-2 et 7-5.



Encore un succès pour ce tournoi international qui prouve que la formule des tournois organisés par l’AS Phenix fonctionne à merveille et permet à tous de progresser et surtout de prendre du plaisir.