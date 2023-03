Un totem pour améliorer le parcours de soins des enfants au CHPF

Tahiti, le 21 mars 2023 – L'équipe de Cap Optimist va inaugurer le samedi 28 mars au CHPF, le totem Super-optimist fourni par l'association Hope Team East. Cet objet a pour vocation d'accompagner les enfants souffrant de cancer dans le maintien d'une pratique physique régulière.



Dans la continuité de leur expédition, l'équipe de Cap Optimist va inaugurer, le mardi 28 mars à 15 heures, le totem Super-optimist fourni par l'association Hope Team East, dans la nef du CHPF. Cet objet a pour vocation d'accompagner les enfants, en cours de traitement ou en post-traitement d'un cancer, dans le maintien d'une pratique physique régulière, même au sein de l'hôpital. Hope Team Est a déjà équipé trois hôpitaux de métropole avec des totems similaires. Selon l'Institut du Cancer en Polynésie française (ICPF), ils offrent des bénéfices comme “créer une échappatoire du quotidien, maintenir l'estime de soi, lutter contre la perte de capacité physique, maintenir le développement moteur, favoriser les temps d'échange et de partage, lutter contre l'isolement et le repli et lutter contre les effets secondaires des traitements comme la fatigue”. Ce projet a été financé conjointement par le ministère de la Santé et l'ICPF afin d'améliorer le parcours patient au sein du CHPF.