Un titre et un nouveau record personnel pour Teura Tupaia

On n'arrête plus Teura Tupaia (21 ans). Le lanceur de javelot s'est de nouveau distingué ce dimanche, à l'occasion des championnats de France hivernaux de lancers longs organisés à Salon-de-Provence. Désormais régulier à 70 mètres, le Tahitien a ouvert son concours avec un jet à 70,39 mètres lui permettant déjà de prendra la tête. Le prodige de l'athlétisme polynésien a ensuite laissé la première place à Remi Conroy juste le temps de trois lancers, avant d'envoyer son javelot volé à 76,64 mètres, battant son record personnel établi lors du meeting d'Epinal en septembre dernier d'un mètre.Mais le meilleur était encore à venir pour Tupaia. Sur son dernier essai il bat de nouveau sa meilleure marque personnel avec un jet mesuré à 77,62 mètres, soit la meilleure performance française de la saison. Avec ce lancer le Tahitien a écrasé la concurrence et s'est offert les titres de champion de France hivernaux en espoir et en élite. Le Tahitien lance donc parfaitement sa saison qui l'amènera peut-être à décroché une place en équipe de France pour les Jeux olympiques de Tokyo. C'est bien tout le mal qu'on lui souhaite.