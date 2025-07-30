

Un tireur tue deux écoliers et en blesse 14 autres dans une église à Minneapolis

Minneapolis, États-Unis | AFP | mercredi 27/08/2025 - Un tireur a ouvert le feu mercredi dans une église de Minneapolis attenante à une école catholique, dans le nord des Etats-Unis, tuant deux enfants et en blessant 14 autres parmi les élèves rassemblés pour la messe.



Le tireur, âgé d'une vingtaine d'années a agi seul, a précisé Brian O'Hara, le chef de la police de Minneapolis, lors d'une conférence de presse. Il était porteur de trois armes à feu et s'est suicidé sur le lieu de l'attaque, selon la même source.



Il a ouvert le feu sur des dizaines d'écoliers qui assistaient à une messe pour célébrer leur rentrée scolaire, deux jours après la reprise des cours.



Selon les enquêteurs, il a tiré à des dizaines de reprise en utilisant ces deux fusils et cette arme de poing.



"Deux jeunes enfants, de 8 et 10 ans, ont été tués alors qu'ils étaient assis sur les bancs de l'église", a ajouté Brian O'Hara, ajoutant que 17 personnes avaient été blessées dont 14 enfants.



Un médecin de l'hôpital Hennepin Healthcare a précisé avoir pris en charge 11 patients dont deux adultes et neuf enfants entre 6 et 14 ans. Quatre d'entre eux ont été opérés en urgence.



Le "Minnesota a le coeur brisé", a écrit sur X le gouverneur de cet Etat, Tim Walz.



"Des agents de police qui ont été dépêchés, aux membres du clergé et aux enseignants qui réconfortent, en passant par les soignants à l'hôpital qui sauvent des vies, nous traverserons cette épreuve ensemble", a-t-il déclaré, avant d'ajouter: "Serrez fort vos enfants dans vos bras".



Le pape Léon XIV s'est dit "attristé" et a exprimé ses condoléances aux familles des victimes.



Des images en direct ont montré des parents paniqués venant chercher leurs enfants et quittant les lieux.



- "Coeur brisé"-



"Il s'agit d'un acte de violence délibérée contre des enfants innocents et d'autres personnes venues prier. La cruauté et la lâcheté dont il faut faire preuve pour tirer dans une église remplie d'enfants est absolument incompréhensible", a ajouté le chef de la police, précisant qu'une enquête était en cours pour tenter de définir un mobile.



"Nous avons le coeur brisé pour les familles qui ont perdu leurs enfants, pour ces jeunes vies qui luttent pour survivre et pour les habitants qui sont traumatisés par cette attaque insensée", a-t-il ajouté.



"C'était la première semaine d'école. Ils étaient dans une église. Ce sont des enfants qui devraient être en train d'apprendre avec leurs amis", a déclaré aux journalistes le maire de Minneapolis, Jacob Frey.



"Ils devraient être en train de jouer dans la cour de récréation. Ils devraient pouvoir aller à l'école ou à l'église en toute tranquillité, sans craindre ou être victime de violences", a-t-il ajouté.



Le tireur a été identifié comme étant Robin Westman, 23 ans, selon des médias américains. Ceux-ci font référence à des documents judiciaires de 2019/2020 faisant état d'un changement de prénom, de Robert à Robin, de cette personne née de sexe masculin mais s'identifiant comme une femme.



Avec plus d'armes à feu en circulation que d'habitants, les Etats-Unis affichent le taux de mortalité par armes le plus élevé de tous les pays développés.



Les tueries sont un fléau récurrent que les gouvernements successifs n'ont jusqu'à présent pas réussi à endiguer, de nombreux Américains restant très attachés à leurs armes.



Donald Trump a déclaré mercredi avoir été "pleinement informé" de la "tragique" attaque.



"La Maison Blanche va continuer à suivre cette terrible situation", a-t-il ajouté sur sa plateforme Truth Social.



Dans une déclaration, le président américain a ensuite demandé à ce que les drapeaux soient mis en berne jusqu'au 31 août.



Un responsable de la Maison Blanche a également déclaré que Donald Trump avait rapidement parlé avec le gouverneur Tim Walz.



Cette année, au moins 287 tueries de masse, définies comme faisant au moins quatre morts ou blessés, ont eu lieu aux Etats-Unis, selon l'ONG Gun Violence Archive.



En 2024, au moins 16.700 personnes, sans compter les suicides, avaient été tuées par arme à feu.



En 2022, un homme de 18 ans avait abattu 19 élèves et deux enseignants dans une école primaire à Uvalde, au Texas, un massacre qui avait particulièrement choqué l'opinion publique.

