Un tableau d'un maître indonésien vendu plus de 7ME à Vannes

RENNES - Un tableau d'un maître indonésien du XIXème, qui dormait depuis de nombreuses années dans la cave d'une maison à Auray (Morbihan), a été vendu samedi 7,2 millions d'euros aux enchères à Vannes, a-t-on appris auprès du commissaire-priseur.



Datant de 1855, cette scène de chasse de 1,10m sur 1,85m est l'oeuvre du peintre indonésien Raven Saleh. Elle a été acquise samedi par un collectionneur venu de Djakarta pour assister à la vente, a déclaré à l'AFP Me Jack-Philippe Ruellan.

A l’automne dernier, ce commissaire-priseur avait été invité par des habitants d'Auray à venir examiner un tableau remisé dans la cave de la maison car la famille, qui l'avait reçu de longue date en héritage, ne l'appréciait pas.

Après diverses vérifications, M. Ruellan avait authentifié l'oeuvre. "Je l'estimais à l'époque à 150 ou 200.000 euros car il était abîmé (...) Finalement, je m'attendais à une vente entre 200 et 300.000. Mais 7,2 millions, c'est génial!", s'est-il réjoui.

Cette "chasse au taureau sauvage (Bateng)", "une oeuvre exceptionnelle sur le plan muséographique" selon M. Ruellan, a reçu l’autorisation de quitter le territoire et va donc rejoindre l'Indonésie.

Raven Saleh (1811-1880) s'était formé pendant de longues années en Europe, notamment aux Pays-Bas, alors puissance colonisatrice des "Indes orientales néerlandaises", l'actuelle Indonésie.