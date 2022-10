Un tāmā'ara'a pour les matahiapo de Moorea

Moorea, le 9 octobre 2002 - Près de 300 personnes ont participé au repas annuel des matahiapo de Moorea, vendredi à Maatea. Des ateliers de sensibilisation à la santé et des informations sur les aides en faveur des personnes âgées leur ont été présentés. Puis prestations de chants et danses se sont enchaîné avant d'être tous réunis autour d'un grand mā'a tahiti.



L'association Te ati matahiapo nui no Aimeho nei a organisé vendredi son repas annuel pour les matahiapo de l’île de Moorea dans les locaux de la paroisse protestante de Maatea. Après un accueil traditionnel des membres de la paroisse, un atelier de sensibilisation à l'importance d'être en bonne santé a été proposé aux invités afin de leur donner des conseils pour entretenir leur forme. S’en est suivi un atelier d’information sur quelques aides dont ils pourraient bénéficier, en particulier le dispositif "aidant feti’i".



"Un matahiapo prend de plus en plus de l’âge et vit de plus en plus longtemps. Il faut donc tout faire pour le maintenir en bonne santé, si possible dans son foyer. Certains ne sont également pas au courant des aides existantes à leur disposition. C’était donc l’occasion de les informer. Ils pourront avoir plus d’informations auprès des services sociaux", explique Maho Liline, secrétaire de l’association Te ati matahiapo nui no Aimeho nei. Après les ateliers, les nouveaux membres du bureau de l’association, avec notamment Marama Faimano, plus connue sous le nom de mama Moe, ont été présentés à l’ensemble des invités. Le bureau de l’association en a également profité pour présenter les actions faites cette année en faveur des personnes âgées. Les différents groupes de matahiapo, représentant les différentes communes associées de l’île, ont par la suite présenté chacun une prestation de danse ou de chant sur le thème du cocotier.

Une journée pour se retrouver



Cette journée festive, que les invités ont semble-t-il très appréciée, s’est terminée par un grand mā'a tahiti pendant l’après-midi. "C’était l’occasion pour moi, aujourd’hui, de rencontrer les autres personnes du troisième âge puisqu’on ne se voit plus. Je sors très peu de chez moi vu que je suis à la retraite. C’était donc bien de se retrouver et rencontrer à nouveau la famille, ceux notamment qui habitent à l’autre bout de l’île, à Haapiti. C’est une grande joie qu’il y ait un comité qui organise ce repas une fois pas an", a réagi Eimeo Mataitai Mercier, une matahiapo de Afareaitu.



Satisfaction partagée par Tekura Mulliez, une autre matahiapo de Maatea. "C’était important pour moi de venir car c’est aujourd’hui la journée internationale des matahiapo. Les protestants ont donc organisé cette journée récréative. Cela nous permet de rencontrer nos amies de notre âge. On se voit de temps en temps à droite, à gauche ou au purera’a. On a aussi nos propres activités. On n’a pas, du coup, le temps de faire autre chose", a-t-elle témoigné.







Rédigé par Toatane Rurua le Dimanche 9 Octobre 2022 à 13:26 | Lu 440 fois