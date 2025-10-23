

Un suspect mis en examen 12 ans après le meurtre d'une randonneuse en Martinique

Fort-de-France, France | AFP | vendredi 21/11/2025 - Un homme de 34 ans a été mis en examen pour meurtre et viol dans le cadre de l'enquête sur la mort de Magalie Méjean, une randonneuse dont le corps avait été retrouvé en janvier 2014 en Martinique cinq semaines après sa disparition, a-t-on appris vendredi auprès du procureur de Fort-de-France.



Le suspect a été placé en détention provisoire jeudi au centre pénitentiaire de Ducos dans l'attente de sa comparution devant le juge des libertés et de la détention.



Interpellé en début de semaine par la section de recherche de la gendarmerie, le trentenaire originaire de la Martinique a gardé le silence tout au long de sa garde à vue, selon le parquet de Fort-de-France.



L'auteur présumé des faits a été présenté au nouveau juge d'instruction désigné dans cette affaire il y a trois semaines.



"Le juge a estimé qu'il y avait des éléments à charge suffisamment graves pour justifier sa mise en examen", a déclaré le procureur de Fort-de-France, Yann Le Bris, à la radio locale RCI, ajoutant que le trentenaire avait déjà fait l'objet d'une condamnation pour "des faits de nature sexuelle".



Magalie Méjean, une touriste Caennaise de 28 ans au moment des faits, a disparu le 17 décembre 2013, lors d'une randonnée dans le nord de la Martinique. Son corps avait été découvert le 23 janvier 2014 non loin du sentier qu'elle avait emprunté, une zone pourtant fouillée lors des recherches.



Plusieurs suspects ont été entendus depuis le début de la procédure mais il s'agit de la première mise en examen, 12 ans après les faits.

Rédigé par RB le Vendredi 21 Novembre 2025 à 03:04 | Lu 69 fois





