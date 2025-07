Un superyacht en feu dans le port de Saint-Tropez

Marseille, France | AFP | jeudi 10/07/2025 - Un yacht de luxe de 41 mètres a pris feu jeudi soir dans le port de Saint-Tropez (Var) et continuait de brûler après minuit, a-t-on appris auprès des pompiers qui ont mis en place un barrage antipollution.



"Tout le monde a évacué le bateau", a indiqué à l'AFP le commandement régional de la gendarmerie. Selon les pompiers, deux hommes de 24 et 30 ans ont "inhalé des fumées "et ont été pris en charge par les secours sur place.



Le feu, d'origine accidentelle selon les gendarmes, s'est déclaré peu après 20h15 sur le superyacht Sea Lady II, amarré dans le vieux port de cette station huppée de la Côte d'Azur, très prisée par la jet-set internationale.



Peu après minuit, le feu n'était "toujours pas éteint" et avait gagné "les trois ponts supérieurs" du bateau, a déclaré à l'AFP un porte-parole des pompiers du Var.



"Tous les bateaux à proximité ont été enlevés pour éviter tout risque de propagation" et un barrage anti-pollution a été mis en place autour du yacht, ont ajouté les pompiers.



Selon des images diffusées sur les réseaux sociaux, l'incendie dégageait d'épaisses fumées noires dans le ciel de Saint-Tropez, où de nombreux badauds filmaient la scène dans la soirée le long du quai Meiffret qui jouxte la capitainerie du port.



Une trentaine de sapeurs-pompiers assistés de quatre engins sont mobilisés pour lutter contre l'incendie, assistés de la gendarmerie et de sauveteurs en mer de la SNSM.



Selon la gendarmerie, l'incendie est d'origine "accidentelle" et a "vraisemblablement été causé par un problème électrique".



Le Sea Lady II est un superyacht de 41,20 mètres battant pavillon maltais. Construit en 1986 et rénové en 2024, il est proposé à la location 80.000 euros la semaine hors frais en haute saison. Outre ses huit membres d'équipage, il peut accueillir jusqu'à dix passagers avec ses cinq cabines, toutes équipées d'une salle de bains privée, selon le site de location de yachts Charterindex.