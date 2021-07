Un stage à Temae pour pêcher en toute sécurité

Pour les formateurs, il est absolument crucial que ces jeunes pêcheurs retiennent ces connaissances et surtout qu’ils en tiennent compte lors des parties de pêche. Ce que certains adultes, surtout ceux qui sont vraiment à la recherche des plus grosses prises, ne respectent pas toujours. "Parfois, on oublie un peu toutes ces connaissances lorsqu’on est en situation dans l’eau. On fait comprendre à nos stagiaires que le fait qu’ils les pratiquent va leur permettre de pêcher longtemps, jusqu’à 60 ou 70 ans. S’ils ne les appliquent pas par contre, cela risque de compromettre leur devenir" souligne Rahiti Buchin. Ce dernier insiste surtout avec les stagiaires sur l’importance de pêcher en binôme. "On leur montre qu’il n y a que des avantages à pêcher à deux. On peut avoir plus de poissons et on peut s’aider quand il y a un qui est fatigué. C’est la meilleure façon de se surveiller et de pêcher le plus longtemps possible" conclut-il.