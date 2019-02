Un spectacle sur Johnny en décembre malgré l'opposition de ses proches

Paris, France | AFP | jeudi 31/01/2019 - Le spectacle "L'idole des jeunes", consacré à la carrière de Johnny Hallyday, aura bien lieu en décembre au Casino de Paris en dépit de l'opposition exprimée dans la presse par le manager de la star, a assuré jeudi la production.



"Le spectacle +L'idole des jeunes+ n’est aucunement attentatoire au droit de l’image de l'artiste Johnny Hallyday puisqu’il sera représenté en direct, sans enregistrement", expliquent dans un communiqué un responsable de la société de production Fenix Corp, David Michel, et son avocat Me Emmanuelle Bizien.

Le spectacle, dont les billets sont déjà en vente sur le site du Casino de Paris, promet une "célébration de la carrière hors normes de l’artiste" autours de 27 titres à succès du chanteur.

"Ce live show, composé de 5 chanteurs et 2 chanteuses, de musiciens et de danseurs va célébrer la légende de la star éternelle dans le cœur du public”, peut-on lire sur le site de la salle.

"Nous ne cautionnons pas ce spectacle. Et pour cause, nous ne connaissons toujours pas son contenu. La production n’est jamais entrée en contact avec nous", avait déclaré la semaine dernière au Parisien Sébastien Farran, manager de Johnny. Selon le quotidien, Laeticia Hallyday aurait récemment fait appel à ses avocats pour faire empêcher le spectacle sans son accord.

"Aucune atteinte n’est également portée au droit moral de l’artiste puisque le spectacle respecte son nom, sa qualité et l’interprétation de ses oeuvres musicales qui ne seront ni adaptées ni arrangées. L’esprit et/ou la destination desdites oeuvres musicales ne sera donc pas altérée", selon la société de production.

La première représentation est programmée pour le 18 décembre, deux ans après la mort du rockeur, décédé le 5 décembre 2017 des suites d'un cancer.