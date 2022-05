Un sommet international à Tahiti sur la crypto et son économie

Tahiti, le 6 mai 2022 – La première édition du Polynesian Islands Crypto Summit (PICS) se déroulera du 5 au 7 juin prochain à l'InterContinental Tahiti. Web3, blockchain et crypto-économie sont au programme de cet évènement inédit et gratuit avec trois jours de conférences animées par une quinzaine d'intervenants internationaux.



C'est un évènement qui fait particulièrement parler de lui ces dernières semaines au fenua. "Né d’une ambition modeste mi-2021, le Polynesian Islands Crypto Summit (PICS) est au fil des mois devenu un des événements crypto les plus attendus de 2022", annonce d'ailleurs dans un communiqué le coordinateur et co-organisateur du PICS, Hellmouth Banner, qui assure la rédaction en chef du Journal du Coin, référence dans ce secteur économique, depuis Moorea. Pendant trois jours de conférences, du 5 au 7 juin à l'InterContinental Tahiti, une quinzaine d'intervenants internationaux -qu'ils soient chefs d'entreprises, experts du droit et de la régulation ou entrepreneurs…- vont aborder les sujets du Web3, de la blockchain et de la crypto-économie.



Pas question ici de séminaire de formation pour faire fortune dans le bitcoin, l'évènement est d'ailleurs gratuit et accessible "sur réservation". Le PICS se positionne au contraire en "espace d’échanges, d'information et d'éducation essentiellement tourné vers les potentiels de croissance, de développement et d’emploi offerts par le secteur, au bénéfice de la Polynésie et des Polynésiens". Trois jours qui ne seront visiblement pas de trop pour aborder des thématiques aujourd'hui omniprésentes, mais souvent délicates à apprécier précisément, telles que les NFT, le métaverse ou tout simplement les cryptomonnaies. "Encore largement méconnus du grand public et souvent associés à de nombreuses idées reçues, ces nouveaux concepts -parfois complexes voire contre-intuitifs- esquissent pourtant le monde numérique dans lequel nous allons évoluer dans les prochaines années", expliquent les organisateurs du sommet.



"Permettre à la Polynésie de s’intégrer"



Exposer cet écosystème, présenter ses opportunité en terme d'emploi, mettre en valeur la Polynésie et sensibiliser le grand public sont les principaux objectifs de ce premier rendez-vous du genre. "Le PICS a enfin pour ambition de permettre à la Polynésie de s’intégrer à la dynamique nationale sur le sujet." Accompagné par la Fédération française des professionnels de la Blockchain, le sommet accueillera notamment le chef d'entreprise Owen Simonin, qui intervient notamment sur BFM et qui officie comme "vulgarisateur", Thibaut Boutrou, directeur des opérations de Just Mining, leader européen de la sécurisation blockchain, Nicolas Lemaitre, directeur Avalanche France, Benoit Huguet, fondateur de BitConseil et co-fondateur du premier média français sur la blockchain, le Journal du Coin, Julien Henrot-Dias, CEO de la plateforme d’exchange Deskoin, Saimi Barragan, CEO de Start Mining, spécialiste européen du minage sur énergie renouvelable ou encore Hugo Manteau, CEO de QoWatt, start–up blockchain spécialisé dans l’installation de borne de rechargement pour véhicules électriques.



Pratique





Les 5, 6 et 7 juin à l'InterContinental Tahiti de 8h30 à 16h. Entrée gratuite via la billetterie accessible sur le forum de l'évènement. www.crypto4islands.com – Twitter : JoinThePICS – renseignement : [email protected] (89 34 92 92)

Rédigé par Antoine Samoyeau, d'après communiqué le Vendredi 6 Mai 2022 à 16:53 | Lu 176 fois