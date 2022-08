Un skipper à la barre du tribunal pour violences conjugales

Tahiti, le 8 août 2022 – Lundi après-midi, un skipper d’une trentaine d’années a été jugé pour des violences conjugales commises sur sa conjointe début juillet, à bord de son voilier. Très alcoolisé au moment des faits, il n’est pas parvenu à se souvenir exactement pourquoi ni comment il l’avait roué de coups. La victime, qui avait cru mourir ce soir-là, s’était fait délivrer une ITT de 10 jours. Le jeune homme a écopé de six mois avec sursis.



C’est une affaire de violences conjugales survenues dans un contexte atypique qui a été jugée par le tribunal correctionnel ce lundi après-midi. Déjà convoqués le 4 juillet, le prévenu, qui avait demandé un délai pour préparer sa défense, et sa victime se sont longuement exprimés à la barre, chacun relatant sa version des faits survenus le 2 juillet à Punaauia. En couple depuis un peu plus d’un an et travaillant tous deux dans la même compagnie de charter nautique, c’est dans le voilier de 14 mètres sur lequel ils vivaient que les faits se sont déroulés en huis-clos.



Certains éléments demeuraient encore flous lundi. Le prévenu, très alcoolisé le soir de la dispute, a profondément regretté à la barre son comportement mais n’est pas parvenu à l’expliquer, ni à se souvenir de tout le déroulé de la soirée. Mais les constatations médicales sont frappantes : des hématomes, des ecchymoses, des griffures et des contusions sur plusieurs parties du corps de la victime, ainsi qu’une fracture costale après que le skipper soit monté sur elle. Ce qui avait valu à la jeune femme une incapacité temporaire totale de 10 jours ainsi qu’un suivi psychologique car, selon ses mots, elle avait « cru mourir » sous les coups de son conjoint ce soir-là.



L’origine de la dispute n’est pas vraiment claire. Les rancœurs semblent tenaces de part et d’autre. Maître Da Silveira, avocate de la défense, a décrit une « relation toxique » entre une femme 10 ans plus jeune que son compagnon, infidèle à plusieurs reprises, qui lui avait récemment déclaré « ne l’avoir jamais estimé » et aurait versé sur lui ce soir-là le contenu d’une bière, et un homme d’une trentaine d’années, ancien ingénieur, qui s’était remis à boire de manière plus importante depuis qu’il la fréquentait mais qui était « incapable d’initier une rupture ». Une plainte avait d’ailleurs déjà été déposée pour des faits de violence physique par la victime contre ce même homme.



Mais ce soir de juillet, les choses ont dégénéré comme jamais et une altercation physique très violente a eu lieu dans l’habitacle du voilier, durant laquelle le prévenu a empêché la victime de remonter sur le pont avant de « l’empoigner » et de la « rouer de coups » à terre, jusqu’à se mettre debout sur sa cage thoracique malgré ses supplications. La jeune femme a profité d’un moment d’accalmie pour tenter de s’enfuir en annexe mais a vite été rattrapée, selon ses dires, par son compagnon, qui est finalement parvenu à la ramener sur le bateau après être tombé à l’eau.



Les hurlements de la victime ont alors alerté les embarcations voisines, dont plusieurs occupants sont venus lui porter secours avant de l’amener à terre, en sécurité. Son compagnon s’est ensuite rendu spontanément aux gendarmes, après avoir décuvé, afin de leur raconter l’altercation et d’être placé en garde à vue. Son casier judiciaire étant vierge, il a été condamné lundi à six mois de sursis probatoire, avec interdiction d’entrer en contact avec sa désormais ex-compagne.