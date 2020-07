Un sexagénaire survit à un saut dans le vide de plus de 50 mètres

Saint-Étienne, France | AFP | mardi 21/07/2020 - Un homme de 64 ans a tenté de mettre fin à ses jours, mardi dans la Loire, en sautant d'un viaduc haut d'une cinquantaine de mètres, et s'en est sorti miraculeusement avec une fracture à un coude, selon les secours.



Les pompiers ont été alertés vers 08H30, selon le quotidien régional Le Progrès, par une habitante des environs du viaduc de Pélussin, entre Lyon et Saint-Étienne. De sa terrasse où elle prenait le petit-déjeuner, elle a vu l'homme arriver à vélo puis se jeter dans le vide.



Une équipe de pompiers du Grimp (Groupe de reconnaissance et d'intervention en milieu périlleux), appuyée par l'hélicoptère du Samu 42, s'est rendue dans la zone escarpée à l'aplomb du point de chute, 56 mètres en contrebas du parapet.



Les secours ont alors été surpris de découvrir que le sexagénaire était encore en vie et conscient "car il a pu décliner son identité", précisent-ils à l'AFP. Hélitreuillé, puis héliporté jusqu'au CHU de Saint-Étienne, la victime souffre principalement d'une fracture à un coude.



D'après les premières constatations, sa chute a été amortie par une terrasse en bois souple, construite pour réceptionner en sécurité, ordinairement, les adaptes du saut à l'élastique qui s'élancent chaque samedi du viaduc.



Bernard Escoubet, gérant de la société "Elastic Crocodil Bungee" qui exploite cette activité à sensations fortes, a constaté mardi que le plancher de son installation avait été "défoncé" par l'atterrissage du sexagénaire.



"On lui offrira volontiers un vrai saut à l'élastique lorsqu'il sera remis sur pied", a réagi le gérant, sans rancune.