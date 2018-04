Un sexagénaire mis en examen pour "viol " et "attouchements sexuels"

PAPEETE, le 16 avril - Un touriste de 65 ans a été mis en examen ce samedi pour des faits de viol et d'attouchements sexuels commis sur sa petite fille. Comme l'ont indiqué nos confrères de Tntv, l'homme effectuait une croisière avec une partie de sa famille résidant en Polynésie. Il aurait agressé l'une de ses petites filles dans son sommeil.



La victime, âgée de 13 ans, s'est confiée sur les faits à sa grande soeur qui a alors alerté leurs parents. Le couple a immédiatement porté plainte. Présenté devant un juge d'instruction ce samedi, le grand-père a reconnu les faits et a demandé un délai pour préparer sa défense. Il sera présenté ce mercredi devant le juge des libertés et de la détention. L'homme a été placé en détention provisoire.